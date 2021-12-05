Курс доллара в Украине рекордно взлетит

Курс доллара взлетит / pixabay

В ближайшую неделю курс доллара в Украине будет расти. Как отмечает аналитик Вадим Иосуб, на межбанке валюта может торговаться около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

Аналитик говорит, что за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,5-1,0%.

С пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,03 до 27,29 грн (+1,0%). Спрос/предложение доллара на межбанке.

Как пишет РБК-Украина, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,12/27,14 до 27,32/27,34 грн (+0,7%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,01/27,25 до 27,19/27,39 грн (+0,7%/+0,5%).

Реклама

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,9% до 0,7% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Курс доллара в Украине прогноз

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году 27,32 грн/доллар.

Доллар в Украине в 2022 году

В Украине курс доллара в 2022 году может взлететь до 28,6 грн/$. К концу следующего года стоимость валюты может достичь 28,7 грн/$.

Такие цифры предусмотрены в бюджете Украины на 2022 год, который 2 декабря приняли в Верховной Раде. Исходя из такой стоимости американской валюты Минфин рассчитал те показатели расходной и доходной частей, которые зависят от валютного рынка.

Читайте такжеДоллар по 60 гривен: эксперт дал пугающий прогноз и назвал причину

Курс доллара в Украине может подскочить, и, в целом, ситуация в 2021 году может быть не такой благополучной.

Читайте также: