Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2022 год

Верховная Рада / Фото Reuters

Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете Украины на 2022 год. За документ проголосовали 268 народных депутатов. В сравнении с первым чтением доходы расходы выросли на 55 миллиардов гривен. Рост реального ВВП ожидается на уровне 3,8%. Курс доллара 28,6 – 28,7 гривен за одну единицу американской валюты. С 1 октября минимальная зарплата вырастет до 6 700 гривен.

Документ под №6000 поддержали 268 народных депутатов в ходе заседания Верховной Рады в четверг, 2 декабря. Доход государственного бюджета должен составить 1,322 триллиона гривен, а расход – 1,498 трлн грн. Дефицит бюджета прогнозируется в 189 миллиардов гривен – на уровне 3,5% ВВП.

Доходы и расходы госбюджета Украины на 2022 год

Государство прогнозирует доход государственного бюджета в размере 1,322 триллиона гривен. Расход – приблизительно 1,498 трлн гривен. Доходы и расходы во втором чтении выросли на 55 миллиардов гривен. Дефицит бюджета должен составить 189 млрд грн – около 3,5% от ВВП.

Курс доллара в Украине в 2022 году

В государственном бюджете страны-2022 курс доллара должен составить в среднем 28,6 – 28,7 грн за один доллар на конец года.

Уровень инфляции

Согласно прогнозу правительства, рост потребительских цен к декабрю 2022 года должен составить 6,2%.

Минимальная зарплата в Украине в 2022 году

Кабмином заложена в госбюджет на будущий год определенный рост минимальной заработной платы. В частности, минималка вырастет на 200 гривен и с 1 октября 2022 года составит 6 700 гривен.

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