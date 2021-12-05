Украинцев предупредили о новом курсе доллара: эксперт раскрыл худший сценарий

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В Украине до конца года ожидается укрепление доллара и евро по отношению к гривне, заяыил финансовый аналитик Андрей Гойлов.

Как рассказал он в комментарии Сегодня, банки не испытывают дефицита иностранных валют, а импортеры не столь активны перед сезоном отпусков.

"Если должностные лица государства не продолжат делать тревожных заявлений относительно военной эскалации в ОРДЛО или рисков насильственной смены власти, курс гривни будет до конца года стабилен", – говорит Андрей Гойлов.

Он рекомендует резервный фонд хранить в иностранных валютах, а гривню использовать лишь для текущих расходов.

"Полагаю, что до конца года доллар США к гривне будет торговаться в ценовом канале 27,10-27,50 с тенденцией к укреплению", – прогнозирует эксперт.

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В то же время единая европейская валюта, вероятнее всего, продолжит укрепление до отметки 31,50.

Кур доллара - прогнозы

Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Курс доллара в Украине может подскочить, и, в целом, ситуация в 2021 году может быть не такой благополучной.

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