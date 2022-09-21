Курс доллара в Украине: сколько будет стоить валюта в 2023 году

Курс доллара в Украине в среднем составит 43 грн/долл / Reuters

При планировании бюджетов на 2023 год руководители украинских компаний закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 43 грн за один доллар. Последние два года прогнозы по курсу доллара оставались на уровне 29 грн/долл.

Об этом свидетельствуют данные опроса Прогнозы бизнеса на 2023 год, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией в партнерстве с Райффайзен Банком при аналитической поддержке Gradus Research.

Отмечается, что почти половина членских компаний ЕБА, несмотря на войну, прогнозируют позитивную динамику развития своего бизнеса в следующем году.

Так, 58% респондентов ожидают роста доходов в гривне и 43% – в натуральном выражении. При этом 31% рассчитывает на рост доходов в гривне до 10%. Падение доходов в гривне прогнозируют 31% директоров, в натуральном выражении – 36%.

Курс доллара в Украине

Кабинет министров Украины не исключает, что курс доллара к гривне к концу 2023 года может подняться до 50 гривен.

Руководитель Департамента макроэкономических исследований группы компаний ICU Виталий Ваврищук заявил, что курс гривны к доллару, скорее всего, укрепиться и развернется ближе к официальному, установленному Нацбанком.

Глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас считает, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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