Доллар взлетит до 50 гривен: названы сроки

Стоит отметить, что это прогноз для государственного бюджета на 2023 года.
Кабинет министров Украины не исключает, что обменный курс на конец 2023 года может подняться до 50 гривен за доллар.
Согласно макроэкономическому прогнозу, среднегодовой курс будет держаться в районе 42,2 гривны за доллар. Но к концу 2023 года он может подняться до отметки в 50 гривен.
"В документе говорится о том, что до конца 2022 года должен сохраниться нынешний фиксированный курс на отметке 36,6 гривны за доллар", - пишет РБК-Украина.
Стоит отметить, что это прогноз для государственного бюджета на 2023 года. И не факт, что все цифры из него подтвердятся, поскольку данные по курсу с прошлогоднего прогноза не совпадают с тем, что мы имеем на сегодня.
Стоит отметить, что в бюджете на 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец года. Однако российское вторжение внесло свои коррективы.
Курс валют в Украине
Напомним, ранее руководитель Департамента макроэкономических исследований группы компаний ICU Виталий Ваврищук заявил, что курс гривны к доллару, скорее всего, укрепиться и развернется ближе к официальному, недавно установленному Нацбанком.
"Наличный курс гривны к доллару очень вероятно вернется ближе к официальному в ближайшие недели. Сейчас ажиотажный спрос явно имеет психологическую составляющую, ведь население и бизнес с настороженностью восприняли резкое однократное повышение официального курса доллара", ‒ говорит эксперт.
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