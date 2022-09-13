УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Доллар взлетит до 50 гривен: названы сроки

13 сентября 2022, 21:08

Стоит отметить, что это прогноз для государственного бюджета на 2023 года.

Доллар, курс валют
Вурс валют / скриншот, УНИАН

Кабинет министров Украины не исключает, что обменный курс на конец 2023 года может подняться до 50 гривен за доллар.

Согласно макроэкономическому прогнозу, среднегодовой курс будет держаться в районе 42,2 гривны за доллар. Но к концу 2023 года он может подняться до отметки в 50 гривен.

"В документе говорится о том, что до конца 2022 года должен сохраниться нынешний фиксированный курс на отметке 36,6 гривны за доллар", - пишет РБК-Украина.

Видео дня

Стоит отметить, что это прогноз для государственного бюджета на 2023 года. И не факт, что все цифры из него подтвердятся, поскольку данные по курсу с прошлогоднего прогноза не совпадают с тем, что мы имеем на сегодня.

Стоит отметить, что в бюджете на 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец года. Однако российское вторжение внесло свои коррективы.

Курс валют в Украине

Напомним, ранее руководитель Департамента макроэкономических исследований группы компаний ICU Виталий Ваврищук заявил, что курс гривны к доллару, скорее всего, укрепиться и развернется ближе к официальному, недавно установленному Нацбанком.

"Наличный курс гривны к доллару очень вероятно вернется ближе к официальному в ближайшие недели. Сейчас ажиотажный спрос явно имеет психологическую составляющую, ведь население и бизнес с настороженностью восприняли резкое однократное повышение официального курса доллара", ‒ говорит эксперт.

Читайте также:

доллар Кабмин курс валют курс доллара
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:29

"Прячьте автомобили": россияне массово бегут с Мелитополя в сторону Крыма

22:21

"Это приведет к катастрофе": военный эксперт объяснил, когда Путин может объявить мобилизацию в РФВидео

22:17

Зеленский срочно созвал заседение Ставки: дал важное указание по госгранице

21:51

Сильнейшее похолодание: синоптики назвали дату "мороза"Видео

21:42

Не лечит, а калечит: как нужно правильно пить чай с медом

Реклама
21:39

"Вот вам, а не Херсон": Андрей Данилко смело показал свое отношение к россиянам

21:32

"Я ждала, что ты придешь": мама воина ВСУ трогательно встретила его в освобожденном селеВидео

21:08

Доллар взлетит до 50 гривен: названы срокиВидео

20:48

Кабмин одобрил проект "военного" госбюджета-2023Видео

20:38

"Поклонялся" коммунистическим вождям и СССР: ВСУ ликвидировали члена молодежного "парламента" СевастополяФотоВидео

20:31

Шольц полтора часа общался с Путиным и призывал вывести войска из Украины

20:10

Приметы на 15 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы беды в дом не впуститьВидео

20:05

"Молитесь за меня!": Вайкуле ответила на вопрос о рецидиве рака

19:52

Украина получит мощную финансовую помощь: Зеленский озвучил миллиардную суммуВидео

19:49

В Грузии пассажиры выгнали из маршрутки наглых россиян за крики "Слава России"Видео

19:42

Россияне досрочно выпускают курсантов, чтобы бросить их на войну - Генштаб

19:34

"Бежали, как мыши": военные рассказали об освобождении ИзюмаВидео

19:26

Судья Мастер-шеф Лиза Глинская с бритой головой рассказала о своей "войне на выживание"

19:24

Армия Украины крушит снабжение войск РФ на юге: у оккупантов рухнула логистикаВидео

19:24

Везет по жизни: названы 3 самых фартовых знака зодиакаВидео

Реклама
19:20

Лоха душат медленномнение

19:03

В Госдуме пришли в бешенство из-за гарантии безопасности для Украины

19:03

Гороскоп на завтра, 14 сентября 2022: Ракам – испытания, Скорпионам – предательство, Козерогам – врагиВидео

19:00

Репутационные риски для Украины: эксперты об арестах предприятий, которые кредитует ЕБРР

18:47

Воздушные силы ВСУ за два часа сбили 2 российских самолета Су-24

18:44

Окружение Путина взялось за Кадырова: Жданов рассказал, что ждет предводителя "Тик-ток" войскВидео

18:33

Это наша земля: ВСУ деоккупировали еще три населённых пункта на ХарьковщинеВидео

18:29

Продажная слава: предательница Ани Лорак ради концертов в Европе вдруг вспомнила, что она украинка

18:24

Запад ожидает долгой битвы ВСУ с войсками РФ и может дать Украине истребители с ПВО – FTВидео

18:14

"Сидят в своих блогах и...": Полякова отчитала украинцев из-за Ефросинину

17:51

Умер Жан-Люк Годар - французский режиссер добровольно принял решение об уходе

17:34

Без стирки и химчистки: как реанимировать засаленные рукава и воротник на пуховике

17:34

Как отстирать пятна чернил: 10 эффективных способов, которые спасут вашу одежду

17:31

Эмми-2022: названы лучшие телесериалы этого года по версии Американской телевизионной академииВидео

17:16

Если Путин объявит мобилизацию в России, он признает поражение своих войск в Украине – ЖдановВидео

17:08

Сон, как у младенца: что лучше пить на ночь для сна - 5 полезных напитков

17:04

ФСБ-шники и командиры армии РФ срочно вывозят свои семьи из Крыма и юга Украины – разведкаВидео

16:58

"Облапал и едва не изнасиловал": звезда "Крепостной" Денисенко в 8 лет чуть не стала жертвой маньяка

16:57

Очень питательный и самый полезный завтрак: простой рецепт на каждый деньВидео

16:33

Остался без волос и отрастил бороду: звезда Моей прекрасной няни изменился до неузнаваемости

Реклама
16:26

Как правильно мыть голову, чтобы сохранить свежесть волос надолго: лучшие советыВидео

16:25

Умные хозяйки добавляют в стиральную машинку кофе и чай: выгоревшая одежда будет как новая

16:12

Неприятности окружают на каждом шагу: 10 имен, которые притягивают болезни в свою жизньВидео

16:01

Почему ПВО Железный купол не подходит Украине: спикер ВС ВСУ объяснил ситуациюВидео

15:44

ДиКаприо положил глаз на молодую известную модель

15:43

Плавное скольжение: когда нужно менять летнюю резину на зимнюю

15:29

"Это кощунство": Популярный российский певец отказался выступать на ДонбассеВидео

15:26

В Мелитополе и Херсоне мощные взрывы: "прилеты" по военной базе оккупантов и штабах РФВидео

15:13

Боятся войны РФ и НАТО: генерал ВСУ объяснил, почему Запад тянет время и дает Украине мало оружияВидео

15:12

Приметы на 14 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы удачу не потерятьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрь
Рецепты
Консервация
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять