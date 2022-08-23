Впервые за 20 лет: официальный курс доллара к гривне превысил курс евро

Курс валют / УНИАН, pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 августа 2022 года установил официальный курс евро на уровне 36,29 гривен за евро. Курс евро стал ниже курса доллара впервые с декабря 2002 года.

По данным сайта регулятора, официальный курс евро на 24 августа установлен на таком уровне: 36,298 гривен за евро (-0,2706 грн).

При этом фиксированный курс доллара по-прежнему составляет 31,6756 гривен за евро.

В последний раз курс евро был ниже курса доллара 6 декабря 2002 года 5,326702 гривен за евро (курс доллара - 5,3315 гривен).

Курс валют в Украине

Напомним, ранее руководитель Департамента макроэкономических исследований группы компаний ICU Виталий Ваврищук заявил, что в августе курс гривны к доллару, скорее всего, укрепиться и развернется ближе к официальному, недавно установленному Нацбанком.

"Наличный курс гривны к доллару очень вероятно вернется ближе к официальному в ближайшие недели. Сейчас ажиотажный спрос явно имеет психологическую составляющую, ведь население и бизнес с настороженностью восприняли резкое однократное повышение официального курса доллара", ‒ говорит эксперт.

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