Пенсии в Украине: кому ожидать повышения осенью и зимой / коллаж фото УНИАН

В Украине до конца нынешнего года планируется сразу два этапа повышения пенсий – осенью (с 1 октября) и зимой (с 1 декабря). Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович во время единого телемарафона.

Кому повысят пенсии с октября

В первую очередь ‒ для лиц, которые пересекли порог в 70 лет.

"С 1 октября правительственная программа поддержки пенсионеров почтенного возраста будет расширена на категорию 70+. Пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, получат доплаты к своей пенсии в размере 300 гривен", – объяснила Жолнович.

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Кроме того, чиновница отметила, что размер минимальной пенсии с 1 октября составит три тысячи гривен для всех пенсионеров, которым исполнилось 70 лет и которые имеют полный страховой стаж.

"То есть таким категориям пенсионеров, независимо от их уровня доходов, пенсия будет составлять не менее 3000 грн. Людям, у которых меньше страховой стаж, соответственно, пенсия будет повышаться пропорционально", – пояснила она.

Как вырастут пенсии с 1 декабря

В Украине с этого периода будут пересчитаны пенсионные выплаты с учетом запланированного увеличения прожиточного минимума в стране (до 2684 гривны).

"Также запланирован перерасчет всех пенсий и пособий уже в декабре, когда у нас в очередной раз повысится на 3,5% прожиточный минимум", – подытожила министр.

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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