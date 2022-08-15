Правила расчета пенсий перепишут: как будут учитывать 'военные' зарплаты - решение Рады

Повышение пенсии в Украине в декабре 2021 / https://ua.depositphotos.com

В Украине изменили правила расчета пенсий на время военного положения. Теперь в этот период в процессе вычисления суммы пенсии не будут учитывать текущие зарплаты, поскольку они всерьез упали из-за войны. Это должно положительно сказаться на размере выплат. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Как говорится в законопроекте №7453, заниженную во время войны зарплату можно будет не учитывать в расчете пенсий.

По словам автора документа, падение официальных зарплат украинцев сказывалось на размере выплат. Дело в том, что при расчете пенсии используется единая формула. То есть при этом зарплату получателя сравнивают со средней по стране.

Далее ‒ учитывается средняя зарплата за три года. Если же исключить из этой формулы период военного положения, то пенсии будут гораздо выше.

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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