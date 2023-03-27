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Пенсии в Украине с 1 апреля вырастут: кто получит новые выплаты

27 марта 2023, 22:54
В июле в Украине вступят в силу некоторые нормы постановления Кабмина по индексации пенсий.
Пенсии
Повышение пенсии /УНИАН

1 апреля в Украине ежегодно происходит перерасчет пенсий для одной категории граждан - работающих пенсионеров.

Первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак в эфире телемарафона отметила, что этот год не будет исключением. По ее словам, пенсионеры, которые продолжают работать, получат увеличенные выплаты.

Кроме того, в июле вступят в силу некоторые нормы постановления Кабмина по индексации пенсий.

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"С 1 апреля состоится ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, а с 1 июля пенсии будут индексированы, в частности, для государственных служащих, работников местных органов власти, ученых и других категорий граждан", - говорит она.

То есть запланированный 1 апреля перерасчет касается именно работающих пенсионеров, причем не стоит путать понятия "перерасчет" и "индексация". Ведь индексация является инструментом повышения дохода наименее защищенной категории граждан, которые не получают других доходов, кроме государственных пенсий.

"В отличие от них, те пенсионеры, которые еще работают, имеют дополнительный источник поступлений в виде заработной платы, и это позволяет лучше самостоятельно себя обеспечивать", - объяснила Марчак.

Перерасчет будет индивидуальным и будет осуществляться с учетом трудового стажа, который пенсионеры получили, начиная с предыдущего перерасчета.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Во время недавней индексации (с 1 марта нынешнего года) пенсий для некоторых категорий украинцев повышение состоялось чисто символическое – в районе 100 грн. В то время как в среднем повышение составило 587,41 грн.

По данным специалистов, минимальную прибавку к пенсии в размере 100 гривен получили около 900 тысяч украинцев.

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