Плата за дороги в Украине: Кабмин утвердил расценки

Платные дороги в Украине - названа цена для каждого вида авто / 1zoom.ru

Кабинет министров установил, сколько будут стоить платные дороги в Украине. Цена установлена в евро. В пересчете на национальную валюту стоимость проезда по каждому километру такой дороги будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен.

Кабмин принял соответствующее распоряжение на заседании 23 декабря, трансляция которого велась на Youtube. Согласно документу, цена за проезд по платной дороге стартует от 0,023 евро. Официальный курс евро к гривне в Украине (то есть курс НБУ) на 23 декабря 2020 установлен на отметке 34,56 грн/евро. Так что на сегодняшний день это составляет 80 копеек за километр.

В целом, цена проезда по платным дорогам составит:

мотоциклы с прицепом (коляской) и без него, легковые авто– 0,023 евро (80 копеек);

легковые машины с прицепом, микроавтобусы (до 10 сидячих мест, включая водителя), грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны – 0,023 евро;

грузовые авто с максимальной массой от 3,5 до 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения от 10 до 29 с разрешенной максимальной массой не более 12 тонн, автопоезда с разрешенной максимальной массой до 12 тонн – 0,045 евро (1 гривна 56 копеек);

грузовые авто и автопоезда с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, автобусы, у которых более 29 мест для сидения и разрешена максимальная масса свыше 12 тонн – 0,133 евро (4 гривны 60 копеек).

Ранее Кабмин приготовил удар по карману нарушителей карантина. Власти полагают, что такая мера поможет предотвратить распространение COVID-19 в Украине.

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