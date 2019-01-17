В Украине решили позже построить платную дорогу на Польшу

17 января 2019, 20:02

Работы отложили до 2020 года.

автобан платная дорога
Платную дорогу в Польшу построят позже / ТСН

ГлаваУкравтодора Славомир Новак сообщил, что строительство платной автомобильной дороги из Львова в польский город Краковец не начнется в этом году, как было запланировано ранее.

"С 2020 года начнем второй этап реконструкции и нового строительства, в рамках которого запланировано строительство первой концессионной дороги Краковец-Львов", - написал Новак в Facebook.

Укравтодор даже посчитал стоимость проезда по такой дороге. Она составит от семи евроцентов приблизительно за километр.

Как ранее сообщали в Укравтодоре, стоимость проезда по концессионным платным дорогам в Украине не должна превышать 10 евроцентов (порядка 3,3 грн по нынешнему курсу).

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Украина Польша Укравтодор платные дороги Славомир Новак
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