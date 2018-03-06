В "Укравтодоре" откорректировали стоимость проезда по платным дорогам

Стоимость проезда по концессионным платным дорогам в Украине не должна превышать 10 евроцентов (порядка 3,3 грн по нынешнему курсу).

"Конечно же, в Украине проезд будет дешевле, чем в ЕС. В Евросоюзе стоимость проезда равняется 30 евроцентам", – цитирует РБК-Украина и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Славомира Новака.

Стоит отметить, что еще пару недель назад Новак утверждал, что стоимость проезда будет составлять около 20 евроцентов (6,7 грн) за километр.

Ранее в России сделали платной главную дорогу в направлении Украины. Почти 100 лет водителям придется платить за проезд по 70-км участке трассы М3 "Украина" в Калужской области.