Прибавку получат не все: эксперт раскрыл худший сценарий с повышением пенсий

Эксперт рассказал, кому повезет получить повышение к пенсии / УНИАН

В Украине объявленное властями повышение пенсий коснется очень узкой категории пенсионеров, заявил экономист Андрей Новак.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, повышение пенсий получат те, кто сейчас получают минимальную пенсию.

"Это около 1800 грн, им добавляют 80 грн, и тем, у кого определенный возраст – 65+, и определенная величина стажа. Всем остальным, большинству пенсионеров, никакого повышения не будет в этом году", — сказал он.

В то же время эксперт напомнил, что в среднем повышение пенсий происходит на 11%, в то время как с 1 января в Украине уже выросли цены на газ, электроэнергию на 15-25%.

"Кроме того, цены общие, инфляция, в том числе продукты питания, мы видим, уже с начала года превышают все прогнозные показатели инфляции, которые правительство заложило на уровне 7,5% в год. У нас уже, думаю, только за отопительный сезон намного больше, чем 7,5%", - говорит он.

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Повышение пенсий: что обещают в Кабмине

Ранее Кабинет министров Украины принял постановление "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году", которое предусматривает индексацию пенсий на 11% с первого марта 2021 года.

Утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавших году, который является предварительным относительно года, в котором производится увеличение (5%+17%)/2)".

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"Размер пенсии повысится в среднем на 308 грн. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн", - сказано в сообщении.

Кроме того, повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2,2 тыс. грн лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Повышение пенсий в Украине: