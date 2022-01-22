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"Снижаем ставку, но заставляем платить всех": Гетманцев раскрыл реформу налогообложения зарплат

22 января 2022, 19:29
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Вопросом уже занимаются органы исполнительной власти.

Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев / скриншот YouTube

Украинские власти анонсировали реформу налогооблажения заработных плат. Работающие граждане упали в панику и пока не понимают, что именно их будет ждать и на какие доходы в чистом виде рассчитывать семье.

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью OBOZREVATEL раскрыл суть вопроса и детально рассказал, в чем заключаются новшества.

"Мы сделали все на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти. Мы сделали все, кроме этапа детенизации зарплат. И мы как раз и хотели для того, чтобы детенизировать зарплаты, предложить бизнесу снизить эффективную ставку налогообложения", - сказал Гетманцев.

Однако, по его словам, это не одна сторона "медали". Власти также хотят расширить возможности для декларирования, ввести посемейное декларирование и ввести по польской модели налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн.

Кроме того, изменения коснутся и тех, кто получает дополнительный заработок от некоторых видов деятельности: начиная от такси и заканчивая ремонтом.

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Таким категориям работающих украинцев вскоре предложат использовать РРО на телефоне, чтобы проводить расчеты по-белому с уплатой 5% налога.

Тем самым власть планирует убить и еще одного "зайца" - одновременно сузить возможность для сотрудничества ФЛП третей группы с юрлицами для предоставления услуг.

Простыми словами, речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников в качестве "зарплатных ФЛП".

Подчеркнем, Гетманцев добавил, что путем "снижением ставки, они заставят платить всех".

Читайте такжеСтало известно, где украинские заробитчане получают самую большую зарплатуНапомним, ранее появился план налоговых проверок на 2022 год, причем аудит будут проходить как компании, так и физические лица-предприниматели (в просторечии ФОПы). Всего собираются проверить 6756 компаний и 1703 ФОПов.

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