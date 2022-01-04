Налоговая запустит проверки компаний и ФОПов: кого из них коснется

Полный перечень таких факторов представлен в "Плане-графике проведения плановых проверок налогоплательщиков", который есть в открытом доступе в Интернете.
Появился план налоговых проверок на 2022 год, причем аудит будут проходить как компании, так и физические лица-предприниматели (в просторечии ФОПы). Об этом сообщается на портале Опендатабот.
Всего собираются проверить 6756 компаний и 1703 ФОПов. В зоне особого внимания окажется бизнес с рядом признаков, например, с низкими налогами по сравнению с другими представителями отрасли. Полный перечень таких факторов представлен в "Плане-графике проведения плановых проверок налогоплательщиков".
Риск попасть в зону внимания проверки, говорят чиновники, возрастает при следующих факторах:
- поступили данные об уклонении от налогообложения;
- есть признаки фиктивности;
- регистрация отменена в судебном порядке;
- налог на прибыль ниже на 50%, чем в среднем по отрасли;
- есть отношения с контрагентами, которые находятся в розыске (либо их предприятия ликвидированы), а сумма операций превышает 5% от всего объема (не менее 100 тысяч гривен).
В целом, утверждают чиновники, ситуация такова:
- Проверки крупного, среднего и малого бизнеса ‒ 4 287 (63.5%);
- Проверки ФОП ‒ 1 703 (25.2%);
- Другие компании, у которых есть вопросы по военному сбору и ЕСВ ‒ 383 (5.7%);
- Проверки холдингов, концернов, корпораций и их контрагентов ‒ 207 (3.1%);
- Проверки финансовых учреждений ‒ 176 (2.6%).
Читайте такжеУкраинским ФОПам разрешили работать без кассовых аппаратов: кому повезло
Напомним, ранее сообщалось о том, что малый бизнес в Украине готовился к введению кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций) с 1 января 2022 года. Ранее сроки масштабного налогового обложения переносились после массовых протестов ФОПов.
Предприниматели активно протестуют, требуя принять их законопроект № 5866-1, которым чеки предусмотрены исключительно для дорогих покупок – товаров, стоимостью в одну минимальную заработную плату или 6,5 тысячи гривен.
Предприниматели уже заявляют о том, что в следующем году после запуска требования о кассовых аппаратах появятся дополнительные расходы на РРО и ведение бухгалтерской деятельности. По этой причине бизнесу в Украине придется повышать цены на свои товары.