Налоговая запустит проверки компаний и ФОПов: кого из них коснется

бизнес,ФОП / УНИАН

Появился план налоговых проверок на 2022 год, причем аудит будут проходить как компании, так и физические лица-предприниматели (в просторечии ФОПы). Об этом сообщается на портале Опендатабот.

Всего собираются проверить 6756 компаний и 1703 ФОПов. В зоне особого внимания окажется бизнес с рядом признаков, например, с низкими налогами по сравнению с другими представителями отрасли. Полный перечень таких факторов представлен в "Плане-графике проведения плановых проверок налогоплательщиков".

Риск попасть в зону внимания проверки, говорят чиновники, возрастает при следующих факторах:

поступили данные об уклонении от налогообложения;

есть признаки фиктивности;

регистрация отменена в судебном порядке;

налог на прибыль ниже на 50%, чем в среднем по отрасли;

есть отношения с контрагентами, которые находятся в розыске (либо их предприятия ликвидированы), а сумма операций превышает 5% от всего объема (не менее 100 тысяч гривен).

В целом, утверждают чиновники, ситуация такова:

Проверки крупного, среднего и малого бизнеса ‒ 4 287 (63.5%);

Проверки ФОП ‒ 1 703 (25.2%);

Другие компании, у которых есть вопросы по военному сбору и ЕСВ ‒ 383 (5.7%);

Проверки холдингов, концернов, корпораций и их контрагентов ‒ 207 (3.1%);

Проверки финансовых учреждений ‒ 176 (2.6%).

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Напомним, ранее сообщалось о том, что малый бизнес в Украине готовился к введению кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций) с 1 января 2022 года. Ранее сроки масштабного налогового обложения переносились после массовых протестов ФОПов.

Предприниматели активно протестуют, требуя принять их законопроект № 5866-1, которым чеки предусмотрены исключительно для дорогих покупок – товаров, стоимостью в одну минимальную заработную плату или 6,5 тысячи гривен.

Предприниматели уже заявляют о том, что в следующем году после запуска требования о кассовых аппаратах появятся дополнительные расходы на РРО и ведение бухгалтерской деятельности. По этой причине бизнесу в Украине придется повышать цены на свои товары.