ФОПам разрешили работать без кассовых аппаратов: кому и когда облегчат бизнес

Ослаблены фискальные требования для ФОПов / УНИАН

В Украине некоторые категории бизнеса могут не устанавливать РРО с января 2022 года, несмотря на соответствующие изменения в законодательстве.

При этом для ряда компаний сделали обязательным ведение расчетных книг и книг учета операций, рассказали в Министерстве финансов.

Применение регистраторов расчетных операций – обычных или программных – будет необязательным с 1 января для двух категорий бизнеса.

Освобождены о т уплаты ФЛП – плательщики единого налога:

первой группы;

второй-четвертой групп, которые работают на территории села и не торгуют подакцизными товарами (сельские магазины, годовой оборот которых не превышает 1,09 млн грн (в 2020 году), а также которые не продают подакцизные товары и не осуществляют торговлю в интернете).

Остальные должны установить РРО и использовать его в своей деятельности, сообщает пресс-центр Министерства финансов.

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В то же время обязательным использование расчетных книг и книг учета расчетных операций стало для химчисток, страховых, туристических и экскурсионных компаний.

"Для плательщиков единого налога первой группы обязанность вести учет товарных запасов не вводится. Во всех других случаях для плательщиков единого налога второй-четвертой группы применение РРО/ПРРО с 1 января 2022 становится обязательным", – добавили в Минфине.

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Малый бизнес в Украине готовится к введению кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций) с 1 января 2022 года. Ранее сроки масштабного налогового обложения переносились после массовых протестов ФОПов. Сейчас предприниматели тоже протестуют, требуя принять их законопроект № 5866-1, которым чеки предусмотрены исключительно для дорогих покупок – товаров, стоимостью в одну минимальную заработную плату или 6,5 тысяч гривен.

Предприниматели уже заявляют о том, что в следующем году после запуска требования о кассовых аппаратах появятся дополнительные расходы на РРО и ведение бухгалтерской деятельности. По этой причине бизнесу в Украине придется повышать цены на свои товары.

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