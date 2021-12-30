УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

ФОПам разрешили работать без кассовых аппаратов: кому и когда облегчат бизнес

30 декабря 2021, 16:58
Прослушать новость
Остановить

Применение РРО будет необязательным для двух категорий бизнеса.

кассовый аппарат
Ослаблены фискальные требования для ФОПов / УНИАН

В Украине некоторые категории бизнеса могут не устанавливать РРО с января 2022 года, несмотря на соответствующие изменения в законодательстве.

При этом для ряда компаний сделали обязательным ведение расчетных книг и книг учета операций, рассказали в Министерстве финансов.

Применение регистраторов расчетных операций – обычных или программных – будет необязательным с 1 января для двух категорий бизнеса.

Освобождены о т уплаты ФЛП – плательщики единого налога:

  • первой группы;
  • второй-четвертой групп, которые работают на территории села и не торгуют подакцизными товарами (сельские магазины, годовой оборот которых не превышает 1,09 млн грн (в 2020 году), а также которые не продают подакцизные товары и не осуществляют торговлю в интернете).

Остальные должны установить РРО и использовать его в своей деятельности, сообщает пресс-центр Министерства финансов.

Реклама

В то же время обязательным использование расчетных книг и книг учета расчетных операций стало для химчисток, страховых, туристических и экскурсионных компаний.

"Для плательщиков единого налога первой группы обязанность вести учет товарных запасов не вводится. Во всех других случаях для плательщиков единого налога второй-четвертой группы применение РРО/ПРРО с 1 января 2022 становится обязательным", – добавили в Минфине.

Читайте такжеУкраинским ФОПам разрешили работать без кассовых аппаратов: кому повезло

Малый бизнес в Украине готовится к введению кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций) с 1 января 2022 года. Ранее сроки масштабного налогового обложения переносились после массовых протестов ФОПов. Сейчас предприниматели тоже протестуют, требуя принять их законопроект № 5866-1, которым чеки предусмотрены исключительно для дорогих покупок – товаров, стоимостью в одну минимальную заработную плату или 6,5 тысяч гривен.

Предприниматели уже заявляют о том, что в следующем году после запуска требования о кассовых аппаратах появятся дополнительные расходы на РРО и ведение бухгалтерской деятельности. По этой причине бизнесу в Украине придется повышать цены на свои товары.

Читайте еще:

viber
Минфин кассовые аппараты ФОП новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «ФОПам разрешили работать без кассовых аппаратов: кому и когда облегчат бизнес». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Восстановление чемодана и мебели: как удалить царапины на дереве и пластикеВосстановление чемодана и мебели: как удалить царапины на дереве и пластике Финансовый гороскоп на неделю 26 декабря – 2 января: Львам – финансовое везение, Весам – траты, Скорпионам - кражиФинансовый гороскоп на неделю 26 декабря – 2 января: Львам – финансовое везение, Весам – траты, Скорпионам - кражи Украинцам светит "налог на огород": кому и когда придется раскошелитьсяУкраинцам светит "налог на огород": кому и когда придется раскошелиться Будут ковать деньги и пробивать стены: Таро прогноз для Близнецов на 2022 годБудут ковать деньги и пробивать стены: Таро прогноз для Близнецов на 2022 год Таро прогноз для Раков на 2022 год: астролог назвала самый сложный и самый счастливый месяцТаро прогноз для Раков на 2022 год: астролог назвала самый сложный и самый счастливый месяц
18:16

Лилия Подкопаева показала необыкновенные кадры с двухлетней дочерью

18:08

Верховной Раде будут помогать писать законы 90 ученых

18:07

Зеркальные даты 2022 года: какие дни принесут удачу и исполнение желанийВидео

17:59

Нашли без белья в сарае: в Черновцах мужчина жестоко изнасиловал и перерезал горло пенсионеркеВидео

17:58

Новые тарифы на газ: кому в январе светит максимальная ценаВидео

Реклама
17:55

Поставки оружия Киеву и угроза вторжения РФ в Украину: в ФРГ назвали главную цель в борьбе с МосквойВидео

17:43

Меню на Рождество Христово 2022: какие 12 блюд должны быть на столе для привлечения удачи и достаткаВидео

17:29

Янукович вспомнил о своем президентстве и "пошел войной" на РадуВидео

17:29

София Ротару с нежностью поздравила единственного сына с важным праздником

17:27

В Кривом Роге из-за употребления алкоголя умер 5-месячный младенец

17:01

Цвета счастья и удачи в год Тигра 2022 для каждого знака зодиака

16:58

ФОПам разрешили работать без кассовых аппаратов: кому и когда облегчат бизнесВидео

16:20

Ударят морозы, наметет сугробы: украинцы узнали, какой будет погода в январе 2022Видео

16:16

Без транзита, с дорогим газом и углем: какими будут тарифы для украинцев в 2022 году

16:15

"Перелом носа, ноги, ушибы": в Харькове сын пожаловался, что отец бьет мать, а полиция не реагирует

16:12

Приметы на 31 декабря: что нельзя делать на Новый год, чтобы не привлечь беду в домВидео

15:53

Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастьеВидео

15:50

Вой по поводу жены Зеленского как проявление национального несчастьяВидеоблоги

15:31

Призыв в армию и увольнение срочников в 2022 году: Зеленский утвердил срокиВидео

15:24

Как сейчас выглядит вдова Николая Караченцова - 73-летняя актриса Людмила Поргина

Реклама
14:57

Во Львовской области произошли сразу два ДТП с маршрутками – пять человек в больницеФото

14:53

Весна заскочит в Украину уже 1 января: регионы ждет резкое потепление почти до +10Видео

14:50

Рождество 2022: что можно и что нельзя делать в рождественский Сочельник 6 января

14:37

Хлеб рекордно подорожает: украинцев предупредили о взлете ценВидео

14:30

Скумбрия Зеленской и вой на болотахмнение

14:29

Астролог назвал лучшие дни в январе-2022 для проведения ритуалов на удачуВидео

14:11

Клятый рационалист. Проблема новогодних обещаний и как избежать праздничного перееданияВидеоблоги

14:04

Украинский певец может выступить на Евровидении-2022 от Сан-Марино

13:47

"Будет "белой вороной": в садике затравили ребенка за отказ матери скинуться на подарок

13:27

Военная атака РФ на Украину и крушение СП-2: в Германии предупредили Москву об удареВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 31 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – враги, Козерогам – вещие сныВидео

12:49

19-летний Роман Сасанчин стал отцом - первое фото из роддома

12:36

Байден может позвонить Зеленскому после разговора с Путиным – ОПВидео

12:26

Зеленская оконфузилась в прямом эфире, сказав, что скумбрия стоит 8 гривен за килограммВидео

11:51

"Самки крепостных, хотящие продать в рабство детей": журналист "наехал" на украинок, которые не становятся на воинский учет

11:46

В центре Харькова грузовик протаранил трамвай с пассажирамиВидео

11:22

Надя Дорофеева рассказала о несчастном случае на концерте: "Лицо и волосы попали в огонь"

11:18

Фиктивно трудоустраивали и брали кредиты: на Днепропетровщине разоблачили аферистовВидео

11:09

Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год ТиграВидео

11:00

Поддержка вопреки всему, или Почему в 2021 году Запад стал отворачиваться от Украинымнение

Реклама
10:59

"Достроила громадную пристройку, но не хочет платить": на Волыни вспыхнул большой скандал из-за незаконной постройкиВидео

10:53

Гороскоп на январь 2022: на Стрельца упадут с неба деньги, а Рака ждут удары судьбыВидео

10:42

Зеленский ответил на петицию о праве отказываться от COVID-вакцинацииВидео

10:23

Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине

10:02

Перуанские шаманы провели обряд очищения над фото Байдена, Зеленского и ПутинаВидео

10:02

Что подарить парню на Новый год 2022 – подборка простых и оригинальных идей

09:51

Поздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожелания

09:40

Не хочет повышать рейтинг Зеленского: в ТКГ объяснили, почему Путин блокирует обмен пленнымиВидео

09:10

В "Дие" водительские права, техпаспорта и студенческие приравняли к бумажным - официально

09:09

Стратегическая стагнация и невыполнение обещаний: чем 2021 год запомнился партнерам Украины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять