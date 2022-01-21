В Польше убили и ограбили заробитчанку: дочь собирает деньги на транспортировку тела в Украину

Женщину ударили по голове по дороге на ночную смену.
В Польше по дороге на работу убили и ограбили украинскую заробитчанку из Бердичева. С женщиной зверски расправился неизвестный мужчина, которого сейчас разыскивает полиция.
Он бросил тело своей жертвы и оно всю ночь пролежало посреди улицы под дождем. Труп случайно утром обнаружили прохожие.
В комментарии berdichev.biz дочь покойной рассказала, что мать долгое время работала в Польше и забрала туда ее.
"Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ее ударили тяжелым предметом по голове, а потом обокрали. На улице был дождь. Тело всю ночь пролежало там. Утром ее увидели прохожие и вызвали полицию", – добавила девушка.
Теперь она собирает деньги, чтобы перевезти тело матери в Украину и похоронить на родной земле.
Также известно, что отец девушки давно умер. Она осталась круглой сиротой.
Напомним, ранее в Словакии обнаружили тело 28-летнего украинского заробитчанина Павла Куропася, который работал в Польше. Правоохранители говорят о самоубийстве, однако в деле много неясностей.
Также ранее в одном из хостелов в Стараховице в Польше обнаружили тело 51-летней гражданки Украины. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти. Не исключают, что к смерти женщины мог быть кто-то причастен.
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