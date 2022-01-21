В Польше убили и ограбили заробитчанку: дочь собирает деньги на транспортировку тела в Украину

Женщина родом из Бердичевщины / berdichev.biz

В Польше по дороге на работу убили и ограбили украинскую заробитчанку из Бердичева. С женщиной зверски расправился неизвестный мужчина, которого сейчас разыскивает полиция.

Он бросил тело своей жертвы и оно всю ночь пролежало посреди улицы под дождем. Труп случайно утром обнаружили прохожие.

В комментарии berdichev.biz дочь покойной рассказала, что мать долгое время работала в Польше и забрала туда ее.

"Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ее ударили тяжелым предметом по голове, а потом обокрали. На улице был дождь. Тело всю ночь пролежало там. Утром ее увидели прохожие и вызвали полицию", – добавила девушка.

Теперь она собирает деньги, чтобы перевезти тело матери в Украину и похоронить на родной земле.

Реклама

Также известно, что отец девушки давно умер. Она осталась круглой сиротой.

Напомним, ранее в Словакии обнаружили тело 28-летнего украинского заробитчанина Павла Куропася, который работал в Польше. Правоохранители говорят о самоубийстве, однако в деле много неясностей.

Также ранее в одном из хостелов в Стараховице в Польше обнаружили тело 51-летней гражданки Украины. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти. Не исключают, что к смерти женщины мог быть кто-то причастен.

Читайте также: