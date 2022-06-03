Стоит до трех сотен гривен: в Украине активно продают услугу "постоять в очереди на заправке"

В Украине активно продают услугу "постоять в очереди на заправке" / коллаж УНИАН

По причине нехватки топлива в Украине в мае и начале июня возник высокий спрос на услугу "постоять в очереди на заправке". Об сообщает портал Liga.net со ссылкой на данные специализированного портала поиска специалистов Kabanchik.

В мае количество подобных заказов выросло в 12 раз по сравнению с апрелем.

"Ввиду дефицита горючего, который сейчас происходит в стране, на портале Kabanchik растет количество заказов не только на доставку горючего, но и запросов на то, чтобы постоять в очереди на заправке. В общем, за май количество таких заказов возросло в 12 раз в сравнении с апрелем", — говорили представители портала. Всего за май нынешнего года на сайте Kabanchik создали задачи с запросом постоять в очереди за горючим на сумму около 8 тысяч гривен. Средняя стоимость услуги – 294 гривен.

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Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит горючего. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Тогда же эксперт, гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин заявил о том, что дефицит топлива продлится 2 месяца.

Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят формулу расчета предельной цены на бензин. Это будет сделано так, чтобы АЗС снова стало выгодно продавать топливо. В то же время для заправок снизят ставку НДС с 20% до 7%.

Далее - Кабмин отказался от государственного регулирования цен на горючее - ожидая, что это позволит преодолеть дефицит. В правительстве говорили, что цены на бензин не будут превышать 52 грн/л, дизельное топливо – 58 грн/л.

Министерство экономики не считает, что введение государственного регулирования цен на горючее было ошибкой. Руководитель Министерства Юлия Свириденко уверена, что оно позволило отсрочить дефицит и несколько недель удерживать цены ниже европейского уровня.

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