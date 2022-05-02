АЗС смогут продавать премиальное топливо без ограничений по цене: главное условие

Сети АЗС могут продавать премиальное топливо без ограничений по цене / pixabay

Кабинет министров отменил верхнюю границу стоимости премиального топлива для украинских автозаправочных станций, сообщает Правительственный портал

Правительство отчиталось о положении дел в отечественной энергетике на вечер понедельника, 2 мая. Кабмин разрешил повысить цены на топливо премиум-класса, если будет исполнено другое условие.

"Кабинет министров Украины убрал потолок цены на премиальное горючее для АЗС при условии торговли горючим и по регулируемым ценам", – говорится в сообщении.

Рынок топлива в Украине

Как сообщалось, в настоящее время цены на бензин и дизтопливо ограничены правительством в 34,10 грн/л и 38,7 грн/л соответственно. Однако, по оценкам директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, дефицит топлива определяет его реальную цену на рынке в 40 грн/л и 45 грн/л, несмотря на установление правительством предельных цен.

Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят формулу расчета предельной цены на бензин. Это будет сделано так, чтобы АЗС снова стало выгодно продавать топливо. В то же время для заправок снизят ставку НДС с 20% до 7%.