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У Украины есть шанс сделать сильный ход, чтобы защитить страну от военного вторжения РФ – эксперт

27 ноября 2021, 09:45
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Бизнес пребывает в состоянии страха, ожидая обострения военного конфликта России и Украины, сказал Андрей Длигач.

Украина, экономика
Украине нужно привлекать инвестиции в страну, чтобы защититься от российской агрессии – экономист / ua.depositphotos.com

Украине следует акцентировать внимание на развитии новой инновационной экономики и привлечении инвестиций в страну, чтобы уменьшить риски полномасштабного военного конфликта с Россией. Киеву нужно инвестировать в те отрасли, которые принесут государству прибыль. Об этом заявил доктор экономических наук Андрей Длигач.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что сейчас бизнес опасается возможного военного вторжения РФ на территорию украинского государства. И Москва, таким образом, достигает своей цели, чтобы страна не думала об экономическом развитии. Бизнесу нужно инвестировать в инновации, чтобы уменьшить риск военных действий со стороны России.

"Бизнес находится в страхе в ожидании усиления агрессии Российской Федерации, усиления горячей войны. Именно это и есть цель наших врагов – сделать так, чтобы бизнес откладывал решения, чтобы государство пыталось спастись, концентрировалось на безопасности, а не на развитии. Бизнес должен именно сейчас инвестировать в рост, в инновации. Именно сейчас высоки риски войны, и чтобы их снизить, мы должны расти", - отметил экономист.

По его словам, государство должно развивать производство и находить большие рынки сбыта продукции, а также создавать уровень продовольственной безопасности для ряда стран в Украине. Подобные решения могли бы обеспечить защиту государства.

"Мы должны именно в Украине развивать производство и видеть для нас большие рынки - Танзания, Уганда, Нигерия, Эфиопия, Индия, Ближний Восток. Мы должны помогать Саудовской Аравии и Катару создавать зоны продовольственной безопасности для их стран в Украине... Это стремительно увеличило бы безопасность самой Украины, если бы мы делали контраверсионные, инновационные, нестандартные шаги. Именно этим мы должны заниматься, а не строительством дорог", - добавил Длигач.

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При этом он указал, что Украине нужно инвестировать в те отрасли, которые должны принести стране прибыль.Читайте такжеСерия ударов России по Украине и пик войск у границы: в разведке раскрыли опасные планы Кремля

"Украина традиционно проедает те возможности, которые временно дает мир. Мы инвестируем не там, где создается добавка к ВВП, не там, где стремительно растет экономика. Мы инвестируем в дороги, хотя дороги не стимулируют прямые иностранные инвестиции, не стимулируют развитие других отраслей. Следует инвестировать в инновационные отрасли, в создание технологических парков и так далее", - подчеркнул Андрей Длигач.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее опубликовали статьи, в которых говорилось о стягивании войск России к границам Украины. Журналисты также показали спутниковые фотоснимки с передвижением российских военных подразделений.

В Североатлантическом альянсе подтвердили, что фиксируется значительное усиление присутствия российской военной силы у границ Украины. При этом в Альянсе указали на способность Москвы провести военную операцию против Киева.

Украинский дипломат, посол в Германии Андрей Мельник сказал, что в Киеве очень серьезно обеспокоены ситуацией с войсками у границ. По его словам, обстановка напоминает ситуацию 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и Донбасс.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что передвижение войск связаны с, дескать, угрозой НАТО у границ РФ.

viber
российские войска новости Украины Андрей Длигач
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