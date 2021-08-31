Украинцы смогут получить пенсии умерших родственников

В случае обращения нескольких членов семьи сумма пенсии делится между ними поровну.
Украинцы теперь смогут получить недоплаченные пенсии своих родственников, которые были им начислены до дня смерти.
Как сообщает Пенсионный курьер заявление о выплате средств нужно подать в течение шести месяцев с момента открытия наследства.
Так, сумма пенсии выплачивается по месяц смерти включительно. Получить деньги могут члены семьи покойного, проживавшие вместе с ним на день смерти.
Кто сможет получать пенсии:
- муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
- муж (жена), а в случае их отсутствия - один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего, независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет
- дети умершего, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет.
- дети, которые учатся по дневной форме обучения в общеобразовательных, профессионально-технических, высших учебных заведениях, до окончания ими обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет,
- дети - сироты, достигшие 23 лет, независимо от того, учатся они или нет.
Как сообщается, за выплатой нужно обратиться в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Кроме того, если нет членов семьи или по выплате не в течение 6 месяцев, пенсия будет входить в состав наследства.
Также, если пенсию зачисляли на банковский счет, банк должен прекратить зачисление средств с месяца, следующего за месяцем смерти получателя.
Какие документы нужны для оформления пенсии родственника:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;свидетельство о смерти умершего родственника;
- документы, подтверждающие родственные отношения: паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, справки о составе семьи или решение суда;
- документы, подтверждающие проживание с пенсионером на день его смерти: паспорт, справки уполномоченных органов с места жительства, в том числе органов местного самоуправления или иные документы;
- заявление о выплате недополученной пенсии в Пенсионный фонд;
- после 6 месяцев со дня смерти пенсионера прилагается еще свидетельство о праве на наследство, оформленное нотариусом.
Важно, что в случае обращения нескольких членов семьи сумма пенсии делится между ними поровну.
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Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.