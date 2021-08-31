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Украинцы смогут получить пенсии умерших родственников

31 августа 2021, 22:16

В случае обращения нескольких членов семьи сумма пенсии делится между ними поровну.

Пенсии
Пенсии в Украине / УНИАН

Украинцы теперь смогут получить недоплаченные пенсии своих родственников, которые были им начислены до дня смерти.

Как сообщает Пенсионный курьер заявление о выплате средств нужно подать в течение шести месяцев с момента открытия наследства.

Так, сумма пенсии выплачивается по месяц смерти включительно. Получить деньги могут члены семьи покойного, проживавшие вместе с ним на день смерти.

Кто сможет получать пенсии:

  • муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
  • муж (жена), а в случае их отсутствия - один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего, независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет
  • дети умершего, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет.
  • дети, которые учатся по дневной форме обучения в общеобразовательных, профессионально-технических, высших учебных заведениях, до окончания ими обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет,
  • дети - сироты, достигшие 23 лет, независимо от того, учатся они или нет.

Как сообщается, за выплатой нужно обратиться в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

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Кроме того, если нет членов семьи или по выплате не в течение 6 месяцев, пенсия будет входить в состав наследства.

Также, если пенсию зачисляли на банковский счет, банк должен прекратить зачисление средств с месяца, следующего за месяцем смерти получателя.

Какие документы нужны для оформления пенсии родственника:

  • документ, удостоверяющий личность заявителя;свидетельство о смерти умершего родственника;
  • документы, подтверждающие родственные отношения: паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, справки о составе семьи или решение суда;
  • документы, подтверждающие проживание с пенсионером на день его смерти: паспорт, справки уполномоченных органов с места жительства, в том числе органов местного самоуправления или иные документы;
  • заявление о выплате недополученной пенсии в Пенсионный фонд;
  • после 6 месяцев со дня смерти пенсионера прилагается еще свидетельство о праве на наследство, оформленное нотариусом.

Важно, что в случае обращения нескольких членов семьи сумма пенсии делится между ними поровну.

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Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

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