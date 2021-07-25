Украинским пенсионерам доплатят: в Минсоцполитики рассказали, кому с 1 октября добавят 400 гривень

Украинским пенсионерам доплатят: в Минсоцполитики рассказали, кому с 1 октября добавят 400 гривен / УНИАН

В Украине граждане старше 75 лет получат дополнительные выплаты в виде ежемесячной надбавки к пенсии. Но на деньги смогут рассчитывать только те, у кого достаточно страхового стажа.

Как рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в комментарии Сегодня, выплаты введут с 1 октября, доплата составит 400 гривень.

По ее словам, помощь планируют расширить в 2022 году – на пенсионеров старше 70 лет.

"Решение о том, что 75-летние люди будут получать по 400 грн, было принято в феврале. Это будет 1 октября. Эта программа будет, безусловно, выполнена своевременно. И на следующий год у нас уже подготовлено решение для людей старше 70 лет", – сказала Лазебная.

Лазебная заверила, что такая программа "будет безусловно выполнена своевременно".

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Отметим, что сейчас в Украине граждане старше 80 лет получают надбавки к пенсии в размере 500 гривень каждый месяц.

Подробнее о доплатах пенсионерам можете узнать из сюжета ТСН:

Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшие три года в результате роста размера минимальной зарплаты гарантированная пенсия для тех, кто выполнил определенные условия, увеличится с 2600 до 3066 гривень.

Также Кабмин принял решение о доплатах пенсионерам с инвалидностью I группы, получающим меньше 2,2 тыс. грн в месяц. Надбавки предусмотрены для более 30 тысяч человек. Таким образом, пенсионерам установлена с 1 июля ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.