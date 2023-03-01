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В Украине изменятся цены на мясо: какое именно взлетит в цене, а какое - подешевеет

1 марта 2023, 08:10
Говядина будет стабильно дорогой, а вот цены на самые популярные виды мяса - свинину и курятину - изменятся.
мясо
Мясо в Украине снова подорожает / УНИАН

Весной в Украине могут измениться цены на мясо. Курятина, вероятно, покажет стабильность или даже снизится в цене, а свинина, наоборот, подорожает. Говядина будет стабильно дорогой.

Как рассказал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев, стоимость свинины очень привязана к цене кормов. Приблизительно 60-70% себестоимости в производстве свинины – корма, которые в последнее время как раз дорожают.

"Сейчас немного приостановилось "зерновое соглашение", поэтому немного просело, но все же может быть дефицит кормового зерна, жмыха. И структура посевных площадей указывает на то, что может быть в период следующих месяцев дефицит кормового зерна. Это не позволит им расширить поголовье", – объяснил специалист.

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При этом говядина будет стабильно дорогой. Впрочем, цена сильно не изменится.

"Следует понимать, что у нас говядины классической мясной не существует. В основном, это побочный продукт молочного скотоводства. То есть корова давала молоко, ее зарезали и потом это говядина. У нас нет культуры потребления и нет много денег, чтобы покупать стабильно и чтобы был спрос. Можем говорить о стабильности или каком-то, возможно, росте цены", – сказал Мартышев.

Как сообщал Главред, в январе в Украине изменились цены на некоторые наиболее популярные виды мяса.

Кроме того, в Украине подорожали помидоры. По состоянию на 28 февраля нынешнего года их цена составляет 112,55 грн (+30 грн к среднемесячной цене за январь).

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