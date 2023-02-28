Почти на 30 грн за кило: в Украине резко подорожал популярный овощ

В Украине значительно подорожали помидоры. По состоянию на 28 февраля 2023 года их стоимость составляет 112,55 грн.

В Украине почти на 30 грн за кило подорожали помидоры / коллаж фото УНИАН

В Украине всерьез подорожали помидоры. Как сообщает портал "Минфин", по состоянию на 28 февраля нынешнего года их цена составляет 112,55 грн (+30 грн к среднемесячной цене за январь).

Как отметили эксперты, в отдельных сетях украинских супермаркетов красные помидоры стоят (за один килограмм):

Megamarket – 144,9 грн;

Auchan – 120,4 грн;

Varus – 99,9 грн;

Novus – 84,99 грн.

Сильнее подорожали розовые помидоры – на 33 грн/кг (со 161,4 грн до 194,05 грн). Цены за один килограмм:

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Metro – 239,1 грн;

Novus – 149 грн.

Как объясняют аналитики проекта East Fruit, цены на помидоры выросли, поскольку отсутствуют поставки помидоров из Турции. Также на рост цен повлияли планы большинства украинских аграриев начать массово продавать тепличные помидоры не ранее конца марта.

"Таким образом представители оптовых компаний получили возможность в очередной раз повысить отпускные цены на импортную продукцию. Стоимость импортных томатов в Украине уже в среднем в 1,8 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом большинство представителей оптовых компаний не исключают очередного повышения цен", – подытожили аналитики.

Напомним, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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