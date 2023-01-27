И это не предел: в Украине резко подскочила цена на популярный овощ

Эксперты не исключают дальнейшего роста цены, а постоянные перебои с электроэнергией негативно влияют на качество этой продукции.

Овощи, цены на овощи, деньги / ua.depositphotos.com, УНИАН

Цена на морковь в Украине сильно увеличилась вследствие сокращения предложения на рынке.

Аналитики EastFruit отметили, что сегодня морковь местные производители предлагают на продажу по 20-25 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой недели.

Эксперты констатировали, что сейчас наблюдается стремительное сокращение предложения моркови в местных хозяйствах, поскольку многие фермеры уже успели реализовать продукцию, большинство крупных хозяйств ведут отгрузку исключительно по заключенным ранее договорам.

Отмечается, что в настоящее время цены на морковь в Украине уже в среднем в 2,2 раза выше, чем в конце января прошлого года.

Также эксперты не исключают дальнейшего роста цены. Это связано с тем, что качественной моркови в хранилищах украинских хозяйств и так осталось очень мало, а постоянные перебои с электроэнергией негативно влияют на качество этой продукции. По словам самих производителей, запасов местной моркови вряд ли хватит до конца этого сезона.

Напомним, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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