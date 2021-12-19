УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В Украине подорожал популярный овощ

19 декабря 2021, 10:35

Практически все столичные супермаркеты повысили цены на лук.

лук, торговля овощами
В Украине подорожал лук / УНИАН

Лук в Украине продолжает стремительно дорожать. По состоянию на середину декабря, цена за килограмм составляет 13 грн. По сравнению с концом ноября, овощ подорожал на 3 грн/кг, а некоторые супермаркеты уже продают лук более чем по 15 грн/кг.

Такие данные демонстрирует один из крупнейших оптовых рынков в Украине – "Шувар". А по информации "Земляка", по сравнению с ноябрем, в декабре цены на лук увеличились на 18,76%.

"Индекс потребительских цен на лук в декабре 2021 года составляет 118,76%. По сравнению с предыдущим месяцем, они увеличились на 18,76%", – отмечают эксперты.

Отметим, по состоянию на 19 декабря, цены на лук в супермаркетах Киева часто превышают 13 грн/кг. При этом фактически все сети повысили цену на овощ.

В частности, в супермаркетах "Сильпо" лук можно купить по 15,3 грн/кг, а в супермаркетах Novus цена лука составляет 15,49 грн/кг. Самый дешевый лук в АТБ – килограмм можно купить за 11,89 грн.

Реклама
Цена на лук в Сильпо по состоянию на 19 декабря / скриншот из сайта https://shop.silpo.ua/

Ранее сообщалось, с начала 2022 года в Украине существенно возрастут цены на алкогольные напитки. Причиной удорожания станет повышение акцизной ставки. Нововведения обусловлены новым правилом расчета "пивного акциза", который будет отталкиваться от количества этилового спирта в напитке.

Также эксперты спрогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Вам может быть интересно:

viber
лук цены на продукты новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине подорожал популярный овощ». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лайфхаки для уборки ванной: как легко очистить кран, раковину и реанимировать ёршикЛайфхаки для уборки ванной: как легко очистить кран, раковину и реанимировать ёршик Принесет беду и опасность: что запрещено делать с подушкой в домеПринесет беду и опасность: что запрещено делать с подушкой в доме Топ-3 счастливчика: астролог назвал знаки, которым повезет в любви в 2022 годуТоп-3 счастливчика: астролог назвал знаки, которым повезет в любви в 2022 году Достаток, солидный заработок и благополучие: какие цвета помогут привлечь деньги в год ТиграДостаток, солидный заработок и благополучие: какие цвета помогут привлечь деньги в год Тигра Отключение РФ от SWIFT и отказ Запада от нефти и газа: эксперт объяснил провал сценарияОтключение РФ от SWIFT и отказ Запада от нефти и газа: эксперт объяснил провал сценария
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
10:35

В Украине подорожал популярный овощ

10:19

С 1 января уйти на пенсию 60-летним станет сложнее: чиновники рассказали, что изменилось

10:10

Как получить 1000 гривен за вакцинацию и оформить карту: подробная инструкция в ДиеВидео

09:52

Гороскоп на сегодня 19 декабря 2021: Ракам – везение, Девам – деньги, Скорпионам – опасностьВидео

09:50

Гороскоп на 2022 год для Рыб: судьбоносные события и кардинальные переменыВидео

Реклама
09:29

"Паразитируете, обнаглевшие морды": в Москве журналист разругал россиян за претензии к другим странам

09:25

ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря: Епифаний назвал сроки

08:52

Денис Беринчик в мощном бою победил россиянина Чаниева и защитил титул чемпиона в шестой раз

08:09

В Украине количество жертв коронавируса перевалило за 93 тысячиВидео

07:56

Число заражений "Омикроном" удваивается каждые 1,5-3 дня – ВОЗВидео

07:45

Зачем США вторая Польша?мнение

07:35

Самый красивый зеленый маникюр на Новый год 2022, который впечатлит всех вокругФотоВидео

07:28

"Не нужно обманывать людей": в Британии назвали маловероятной отправку войск в Украину для защиты от РФВидео

07:16

Знаки зодиака, для которых встреча 2022 года станет особенной: астролог сказал, кому быть начеку

06:28

Мы не нужны тем, кто сильнее насмнение

05:50

Больных может быть больше: инфекционист рассказал, в чем главная угроза от "Омикрона"Видео

04:43

Поздравления с днем адвоката в прозе, своими словами, душевные открытки и картинки к празднику

04:30

Чем заменить конфеты: какие полезные сладости покупать детям на праздникиВидео

03:03

Поздравления с днем святого Николая  в прозе, чудные открытки и картинки к празднику

02:49

Со слезами на глазах: молодая жена Виктора Павлика намекнула на развод

Реклама
02:36

Сколько мандаринов можно съесть за день детям и взрослым - ответ диетологаВидео

01:42

Украину завалит снегом: синоптик предупредила о мощном атмосферном фронтеВидео

01:25

Омикрон "сдуется" до вируса гриппа: Голубовская дала неожиданный прогнозВидео

00:25

Желток будет идеальным: как правильно варить яйца для салатов

00:05

Медики и ученые назвали пять привычек, которые ускоряют старение

18 декабря, суббота
23:52

В Черкасской области девушка до смерти забила отчима своей подруги

23:22

В Сенате США согласовали сроки ведения санкций против Северного потока-2

22:47

"Ты попробуй-ка, вернись-ка, в прежние места": рецензия на фильм "Человек-Паук: нет пути домой"

22:22

Возможная агрессия России: Резников поведал, что нужно УкраинеВидео

21:54

В России выдвинули новый ультиматум НАТО и перешли к угрозамФотоВидео

21:49

"Похож на волка": Комаровский рассказал, откуда взялся штамм Омикрон

21:23

Воевавшим за Украину россиянам упростили получение гражданства: Зеленский подписал законВидео

21:16

Кулеба требует от Евросоюза внести ясность насчет санкций против РФВидео

20:56

Всемирный банк вновь одолжил деньги Украине: на что их потратятВидео

20:40

Заражение Омикроном: ученые назвали неожиданный симптомВидео

20:37

Гороскоп на 2022 год для Водолеев: карьерные успехи, нереальная харизма и уникальные возможностиВидео

20:24

В Киеве вспыхнул ресторан, гости заведения выбегали на улицу

19:47

В бегах от повестки: Порошенко обнаружили в Стамбуле у ВарфоломеяВидео

19:40

Цена электроэнергии подскочит на 25%: украинцам назвали причину и срокиВидео

19:34

В Киеве зажгли огоньки на главной елке страныВидео

Реклама
19:25

Газ, которого не будет, вместо угля, которого нет?мнение

19:10

Ученые сравнили риски повторного заражения Омикроном и Дельтой: какие результатыВидео

18:51

Украинцев ждет повышение налогов: Зеленский подписал "ресурсный" законВидео

18:34

ЕС пока не готов принять Украину: в МИД Латвии назвали истинную причину

18:31

На рождественские праздники в Украине ужесточают карантинВидео

17:57

Опубликованы новые фото переброски войск РФ на границу с УкраинойВидео

17:45

Украинские прилавки завалены фальсификатом масла: кто фабрикует и как отличить подделкуВидео

17:17

У Лукашенко заявили о "плацдарме НАТО" в Украине и пригрозили "ядерной дубинкой"Видео

17:08

В Европе произошло сильное землетрясение: потрусило Италию и ГрециюВидео

16:43

Учитель изнасиловал школьницу в Кривом Роге: неожиданные подробности резонансного дела

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять