В Украине подорожал популярный овощ

В Украине подорожал лук / УНИАН

Лук в Украине продолжает стремительно дорожать. По состоянию на середину декабря, цена за килограмм составляет 13 грн. По сравнению с концом ноября, овощ подорожал на 3 грн/кг, а некоторые супермаркеты уже продают лук более чем по 15 грн/кг.

Такие данные демонстрирует один из крупнейших оптовых рынков в Украине – "Шувар". А по информации "Земляка", по сравнению с ноябрем, в декабре цены на лук увеличились на 18,76%.

"Индекс потребительских цен на лук в декабре 2021 года составляет 118,76%. По сравнению с предыдущим месяцем, они увеличились на 18,76%", – отмечают эксперты.

Отметим, по состоянию на 19 декабря, цены на лук в супермаркетах Киева часто превышают 13 грн/кг. При этом фактически все сети повысили цену на овощ.

В частности, в супермаркетах "Сильпо" лук можно купить по 15,3 грн/кг, а в супермаркетах Novus цена лука составляет 15,49 грн/кг. Самый дешевый лук в АТБ – килограмм можно купить за 11,89 грн.

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Цена на лук в Сильпо по состоянию на 19 декабря / скриншот из сайта https://shop.silpo.ua/

Ранее сообщалось, с начала 2022 года в Украине существенно возрастут цены на алкогольные напитки. Причиной удорожания станет повышение акцизной ставки. Нововведения обусловлены новым правилом расчета "пивного акциза", который будет отталкиваться от количества этилового спирта в напитке.

Также эксперты спрогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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