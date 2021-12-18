УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Цены на товары взлетят: украинцам назвали причину

18 декабря 2021, 02:13
Прослушать новость
Остановить

Украине грозят экологические проблемы при использовании пластиковых пакетов.

Пакет
/ УНИАН

Торговые сети отреагируют на запрет пластиковых пакетов повышением цен на ряд товаров.

Как рассказал глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос, на законодательном уровне пластиковые пакеты должны быть выведены из оборота полностью. Ведь данный товар опасен для здоровья людей и экологии в целом.

Конечно, предприниматели, которым дорого обходится экологическая замена пластика, вынуждены будут повысить цены на продукты. Тем самым несколько компенсируют свои расходы по разным альтернативам.

"Мы должны вывести пакеты из оборота вообще — из производства, разработки, продажи. Это товар, который экологически опасен, и его нужно прекратить использовать. Но торговые сети отреагируют повышением цен на определенные товары, требующие дополнительной упаковки", — сказал Андрей Кривонос.

Запрет пластиковых пакетов: что говорят в Кабмине

В правительстве обращают внимание на экологические проблемы при использовании пластиковых пакетов.

Реклама

"Нет технологий переработки такого одноразового пластика. Его можно вывезти на полигон, что запрещено и нежелательно. Другая альтернатива – его можно сжечь, а сожжение – это вред окружающей среде", – объясняет ТСН в.и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Единственный выход в такой ситуации – просто перестать ими пользоваться. Альтернативой целлофану может стать биоразлагаемый пакет.

Читайте такжеЗапрет пластиковых пакетов в супермаркетах: украинцам грозят штрафы, но есть исключения

Читайте еще:

viber
Сейчас вы просматриваете новость «Цены на товары взлетят: украинцам назвали причину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Будет расти, как на дрожжах: дешевое супер удобрение для орхидей, которое есть у каждого на кухнеБудет расти, как на дрожжах: дешевое супер удобрение для орхидей, которое есть у каждого на кухне Гороскоп на сегодня 17 декабря 2021: Близнецам – враги, Ракам – большая удача, Весам - потериГороскоп на сегодня 17 декабря 2021: Близнецам – враги, Ракам – большая удача, Весам - потери Надежда Мейхер едва прикрыла соски летящим полупрозрачным платьемНадежда Мейхер едва прикрыла соски летящим полупрозрачным платьем Гороскоп на 2022 год для Льва: звездный час, приятные перемены и настоящее счастьеГороскоп на 2022 год для Льва: звездный час, приятные перемены и настоящее счастье Гороскоп на 2022 год для Овна: успех в бизнесе, денежная удача и заманчивые возможностиГороскоп на 2022 год для Овна: успех в бизнесе, денежная удача и заманчивые возможности
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
02:45

Как быстро симптомы "Омикрона" проявляются после заражения, объяснили в ВОЗ

02:13

Цены на товары взлетят: украинцам назвали причинуВидео

01:44

Ученые нашли связь между физкультурой и замедленным старением

01:16

Нужно ли пить витамины в таблетках - ответ доктора КомаровскогоВидео

00:51

Приметы на 18 декабря: что нельзя делать в Саввин день и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:19

Гороскоп на сегодня 18 декабря 2021: Тельцам – счастливые перемены, Близнецам – враги, Водолеям – деньгиВидео

17 декабря, пятница
23:52

Побег дубль 2: после стычки с ГБР Порошенко улетел "в теплые края"Видео

23:31

"Укрзализныця" ввела дополнительные рейсы: куда можно поехать на новогодние праздникиВидео

23:30

США и Германия достигли соглашения по СП-2: судьба трубы Газпрома теперь зависит от УкраиныВидео

23:17

На Львовщине обвалилась шахта: есть жертвы

22:54

Медик рассказал, при какой боли в горле нужно сразу обратиться в больницу

22:52

В Виннице главный приз в конкурсе для вакцинированных достался сыну судьи: парень выиграл ТoyotaВидео

22:39

У Байдена сделали заявление о неготовности Путина к военному вторжению в Украину

22:30

В Польше болеть нельзя: украинский заробитчанин рассказал о горьком опыте леченияВидео

21:49

Главное - сало: Тищенко рассказал, кто для него настоящий украинецВидео

21:39

Два требования США по Донбассу: у Байдена поставят условие России по "сделке" – BloombergВидео

21:20

В работе ПриватБанка произошел сбой: клиенты потеряли деньги

21:04

Ответ за НАТО: Украина выдвинула Кремлю жесткий ультиматумВидео

20:40

Испугался повестки: появилось видео, как Порошенко бежал от ГБРВидео

20:37

Соврет, и глазом не моргнет: топ-4 самых лживых знака Зодиака

Реклама
20:30

Какие продукты улучшают работу кишечника - ответ ученых

20:19

Газовый кризис в Европе и поставки угля: Шмыгаль сделал заявление об отопительном сезоне в УкраинеВидео

19:56

Песков рассказал, кто придет на место ПутинаВидео

19:47

Конкурс красоты "Мисс мира" отменили из-за COVID-вспышки среди участницВидео

19:37

Беды, несчастья, непредвиденные траты: названы самые опасные дни 2022 года

19:30

Мелкий ростовский взяточник спалил всю конторумнение

19:20

В Украине скачок валюты: гривня заметно ослабеваетВидео

19:19

Атака войсками на Украину и отключение SWIFT: в ЕС поставили Москве жесткое условиеВидео

19:11

Звезда Женского Квартала в дерзком наряде засветила обнаженные ягодицы

18:56

Сгорели 10 автомобилей "скорой": в Донецкой области произошел пожар в медучреждении

18:42

Тарифы на воду вырастут: украинцев предупредили о подорожанииВидео

18:35

В Хмельницком мать хотела продать свою 15-летнюю дочь в бордель

18:28

Украина – не союзник и не партнер России: у Путина объявили о разрыве отношений с Киевом

17:54

В Харькове отец развращал 10-летнюю дочь и снимал детскую порнографию

17:54

Ультиматум РФ: НАТО требует снять напряженность по Украине до начала переговоровФотоВидео

17:49

У Шольца не хотят связывать СП-2 с российской агрессиейВидео

17:38

"Большая стройка": раритетные грузовики весом 500 тонн испытали новую объездную Днепра

17:30

Украина вне НАТО и блокада расширения Альянса: у Байдена ответили на "большую сделку" России и США

17:25

"Худая и нервная": Оля Полякова испугала фанатов болезненной худобой

17:13

На Прикарпатье выпал черный снег: в чем причина аномалии

Реклама
17:00

А-Банк в режиме онлайн зачисляет 1000 грн от государства новости компании

16:44

В Мариинском парке Киева появилась странная белочка: пристает к людям, пока не добьется своего

16:40

"Безграмотные": Сеть хохочет из-за диких ошибок на уличных табличках в Днепре

16:32

Анна Седокова, прикрывшись одним лишь бокалом вина, устроила голый завтрак

16:25

В Украине расширили перечень профессий с обязательной вакцинацией от коронавирусаВидео

16:16

Вместо маски – женские красные трусики на лице: пассажира выгнали с самолета за нарушение карантинаВидео

15:47

ООО "Евро-реконструкция" продолжает работать в штатном режиме актуально

15:40

"Тысяча Зеленского": украинцы массово тратят ковидные деньги и жалуются на проблемыВидео

15:34

Задохнулись дымом во сне: во Львове трагически погибла молодая влюбленная параВидео

15:31

Умерла актриса из Иронии судьбы и Сумки инкассатора

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять