Цены на товары взлетят: украинцам назвали причину

/ УНИАН

Торговые сети отреагируют на запрет пластиковых пакетов повышением цен на ряд товаров.

Как рассказал глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос, на законодательном уровне пластиковые пакеты должны быть выведены из оборота полностью. Ведь данный товар опасен для здоровья людей и экологии в целом.

Конечно, предприниматели, которым дорого обходится экологическая замена пластика, вынуждены будут повысить цены на продукты. Тем самым несколько компенсируют свои расходы по разным альтернативам.

"Мы должны вывести пакеты из оборота вообще — из производства, разработки, продажи. Это товар, который экологически опасен, и его нужно прекратить использовать. Но торговые сети отреагируют повышением цен на определенные товары, требующие дополнительной упаковки", — сказал Андрей Кривонос.

Запрет пластиковых пакетов: что говорят в Кабмине

В правительстве обращают внимание на экологические проблемы при использовании пластиковых пакетов.

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"Нет технологий переработки такого одноразового пластика. Его можно вывезти на полигон, что запрещено и нежелательно. Другая альтернатива – его можно сжечь, а сожжение – это вред окружающей среде", – объясняет ТСН в.и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Единственный выход в такой ситуации – просто перестать ими пользоваться. Альтернативой целлофану может стать биоразлагаемый пакет.

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