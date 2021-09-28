В Украине повышают пенсии с 2022 года: кому ждать прибавки

Украинцев обрадовали повышением пенсий / УНИАН

В 2022 году в Украине планируется повышение пенсионных выплат, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, уже следующем году должен вырасти размер минимальной пенсии для людей старше 70 лет с полным стажем. Об этом глава Минсоцполитики сообщила в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook министерства.

Она уточнила, что размер пенсионных выплат 2022 для этой категории людей составит не менее трех тысяч гривен.

"В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не будет меньше, чем 3 тысячи гривен", - сказала Лазебная.

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Повышение пенсий в Украине

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.