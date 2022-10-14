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В Украине повысили пенсии: кому и на сколько

14 октября 2022, 11:14

В Пенсионном фонде озвучили размер пенсионных выплат жителям Украины, которые они получали в июле-сентябре нынешнего года

Пенсии, песионерка
В Украине повысили пенсии: кому и на сколько / коллаж УНИАН

За третий финансовый квартал 2022 года в Украине средний размер пенсии увеличился на 321,75 гривен (+7,3%) ‒ до 4 759,2 гривен. Такую статистику в Facebook опубликовали сотрудники Пенсионного фонда Украины.

Как утверждают чиновники, всего с начала января нынешнего года пенсии в стране увеличились на 767,67 гривен (+19,2%). При этом, по данным Госкомстата, официальный уровень инфляции при этом составил 21,8%.

Кроме того, как говорят в Пенсионном фонде, количество пенсионеров в стране по состоянию на 1 октября составило 10,7 млн человек (-300 тысяч по сравнению с мартом), из них 2,7 млн — те люди, которые еще работают. В среднем пенсия колеблется в диапазоне от 2 тысяч до 3 тысяч гривен.

В сжатом виде это выглядит так:

  • до 2000 грн — 0,64%,
  • с 2001 до 3000 грн — 38,44%,
  • от 3001 до 4000 грн — 23,54%,
  • от 4001 до 5000 грн — 11,40%,
  • от 5001 до 10000 грн — 19,07%,
  • более 10000 грн — 6,91%.
Пенсионный
Пенсионный

Напомним, ранее сотрудники ПФУ детально пояснили проблемный вопрос и рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия гражданам Украины пенсия будет назначаться и переназначаться даже тогда, если они были вынуждены уехать из Украины после начала полномасштабного военного вторжения.

В марте 2022 года тогдашний руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная говорила, пока в Украине не закончится военное положение, то в стране автоматически будет продлена выплата всех пособий ‒ и социальных, и субсидий в том числе.

Тогда чиновница утверждала - в Украине социальную помощь в том или ином виде получают около 6 млн человек. Еще около 11 миллионов украинцев, по статистике ПФУ, получают пенсии.

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