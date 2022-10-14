В Украине повысили пенсии: кому и на сколько

В Пенсионном фонде озвучили размер пенсионных выплат жителям Украины, которые они получали в июле-сентябре нынешнего года
За третий финансовый квартал 2022 года в Украине средний размер пенсии увеличился на 321,75 гривен (+7,3%) ‒ до 4 759,2 гривен. Такую статистику в Facebook опубликовали сотрудники Пенсионного фонда Украины.
Как утверждают чиновники, всего с начала января нынешнего года пенсии в стране увеличились на 767,67 гривен (+19,2%). При этом, по данным Госкомстата, официальный уровень инфляции при этом составил 21,8%.
Кроме того, как говорят в Пенсионном фонде, количество пенсионеров в стране по состоянию на 1 октября составило 10,7 млн человек (-300 тысяч по сравнению с мартом), из них 2,7 млн — те люди, которые еще работают. В среднем пенсия колеблется в диапазоне от 2 тысяч до 3 тысяч гривен.
В сжатом виде это выглядит так:
- до 2000 грн — 0,64%,
- с 2001 до 3000 грн — 38,44%,
- от 3001 до 4000 грн — 23,54%,
- от 4001 до 5000 грн — 11,40%,
- от 5001 до 10000 грн — 19,07%,
- более 10000 грн — 6,91%.
Напомним, ранее сотрудники ПФУ детально пояснили проблемный вопрос и рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия гражданам Украины пенсия будет назначаться и переназначаться даже тогда, если они были вынуждены уехать из Украины после начала полномасштабного военного вторжения.
В марте 2022 года тогдашний руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная говорила, пока в Украине не закончится военное положение, то в стране автоматически будет продлена выплата всех пособий ‒ и социальных, и субсидий в том числе.
Тогда чиновница утверждала - в Украине социальную помощь в том или ином виде получают около 6 млн человек. Еще около 11 миллионов украинцев, по статистике ПФУ, получают пенсии.
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