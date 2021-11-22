Зарплата Зеленского оказалась ниже, чем у его пресс-секретаря

Зеленский зарабатывает меньше пресс-секретаря / Скриншот

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заработал 28 тысяч гривен. А вот его пресс-секретарь Сергей Никифоров получил вдвое больше - 58 тыс. гривен.

Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Государственного управления делами, глава государства получает зарплату в сумме должностного оклада без каких-либо надбавок и премий. Так как это не полагается.

Известно, что из начисленной заработной платы были оплачены налоги и сборы в сумме 5460 гривен. То есть, в конечном итоге, Зеленский получил за прошлый месяц 22 540 гривен зарплаты.

Между тем, должностной оклад Никифорова в октябре составил 58 084 гривны, из которых:

27 187 гривен составил должностной оклад,

23 109 гривен - надбавка за интенсивность труда,

7 788 гривен - другие выплаты (премия, индексация).

То есть, после удержания налогов и сборов 11 326 грн пресс-секретарь Зеленского получил на руки 46 758 гривен.

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Напомним, в 2022 году эксперты прогнозируют рост доходов работающих украинцев. Ожидается увеличение зарплат на 20%. Но это коснется далеко не всех сфер занятости.

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