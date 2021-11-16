Зеленский и Уоллес / ОП

Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны Британии Беном Уоллесом, который прибыл в Киеве с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента во вторник, 16 ноября, глава Украины поблагодарил министра за "непреклонную поддержку со стороны Великобритании независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

Также Зеленский положительно высказался о подписании украинско-британского двустороннего Рамочного соглашения о кредитной поддержке развития возможностей украинского флота. Речь идет о 2,3 млрд долларов.

"Великобритания стала нашим ключевым партнером по вопросу развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы", - сказал Зеленский.

Стороны обсудили международные шаги, необходимые для восстановления безопасного режима судоходства в регионе, и подняли тему дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Реклама

Президент отметил, что Украина работает над активизацией всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, ранее Бен Уоллес заявил, что Россия представляет "угрозу номер один" для Великобритании и подчеркнул, что российские подводные лодки "кружат вдоль всего побережья" Соединенного Королевства.

Читайте также: