Кругом подводные лодки: глава Минобороны Британии назвал Россию главным врагом Королевства

Министр обороны Великобритании посетовал на излишнюю активность российских кораблей вблизи британских границ.
Россия представляет "угрозу номер один" для Великобритании, заявил министр обороны страны Бен Уоллес. Он подчеркнул, что российские подводные лодки "кружат вдоль всего побережья" Соединенного Королевства.
"Мы пытались осуществить деэскалацию, мы испробовали различные методы, но на данный момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся", - сказал Уоллес, его цитирует The Telegraph.
Глава Минобороны Великобритании посетовал на излишнюю активность российских кораблей вблизи британских границ.
В декабре прошлого года Военно-морские силы (ВМС) Великобритании выступили с заявлением, что за последние несколько недель наблюдали "значительное присутствие" российских кораблей рядом с территориальными водами королевства.
Российская агрессия – о чем сообщалось ранее:
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.
- Несмотря на то, что Россия решила отвести часть войск от Украины, Америка предупредила Москву, что все равно пристально следит за этим процессом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что не все войска отходят от Украины.