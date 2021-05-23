УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Кругом подводные лодки: глава Минобороны Британии назвал Россию главным врагом Королевства

23 мая 2021, 07:44
Прослушать новость
Остановить

Министр обороны Великобритании посетовал на излишнюю активность российских кораблей вблизи британских границ.

Джонсон, Уоллес
Глава Минобороны Британии (крайний справа) назвал Россию главным врагом Королевства / Reuters

Россия представляет "угрозу номер один" для Великобритании, заявил министр обороны страны Бен Уоллес. Он подчеркнул, что российские подводные лодки "кружат вдоль всего побережья" Соединенного Королевства.

"Мы пытались осуществить деэскалацию, мы испробовали различные методы, но на данный момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся", - сказал Уоллес, его цитирует The Telegraph.

Глава Минобороны Великобритании посетовал на излишнюю активность российских кораблей вблизи британских границ.

В декабре прошлого года Военно-морские силы (ВМС) Великобритании выступили с заявлением, что за последние несколько недель наблюдали "значительное присутствие" российских кораблей рядом с территориальными водами королевства.

Российская агрессия – о чем сообщалось ранее:

  • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.
  • Несмотря на то, что Россия решила отвести часть войск от Украины, Америка предупредила Москву, что все равно пристально следит за этим процессом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что не все войска отходят от Украины.

новости Великобритании военная агрессия РФ
Сейчас вы просматриваете новость «Кругом подводные лодки: глава Минобороны Британии назвал Россию главным врагом Королевства». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
День святого Николая Вешнего 22 мая: что делать в его праздник в маеДень святого Николая Вешнего 22 мая: что делать в его праздник в мае С Днем святого Николая 2021: поздравления в прозе, стихи и картинкиС Днем святого Николая 2021: поздравления в прозе, стихи и картинки Оскорбившая украинцев харьковчанка ответила хейтерам, но снова оконфузиласьОскорбившая украинцев харьковчанка ответила хейтерам, но снова оконфузилась "Украинцы в вышиванках быдло, а парад х**ня": скандалистку из Харькова выперли с работы"Украинцы в вышиванках быдло, а парад х**ня": скандалистку из Харькова выперли с работы Как Украина потеряла жирный шанс стать газовым хабомКак Украина потеряла жирный шанс стать газовым хабом

Последние новости

09:57
Откуда взялся коронавирус: американская разведка опубликовала новые данные
09:54
Евгений Шевченко больше не "слуга народа": поклонника Лукашенко исключили Видео
09:50
Розовый шум: что это и почему он считается лучшим средством для засыпания Видео
09:18
Отец белорусского оппозиционера Протасевича прокомментировал арест сына в Минске Видео
09:03
Перехват самолета Афины-Вильнюс: восемь стран требуют закрыть небо над Беларусью Видео
Реклама
08:40
Гороскоп на 24 мая 2021 всех знаков Зодиака: достойное вознаграждение, запретные приключения Видео
08:14
В Украине резко упало число жертв и новых зараженных COVID-19 Видео
08:09
Авиакомпания Ryanair в заявлении о событиях в Минске "проворонила" истребитель и аресты Видео
08:05
Лукашенко совершил акт пиратства, теперь слово за Европой мнение
07:57
ДТП со взрывом и пожаром: в Киеве грузовик наехал на легковое авто, есть жертвы Фото
07:45
Названы правильные упражнения, уменьшающие любое воспаление в организме Видео
07:17
Госдеп США обратился к Минску с требованием после задержания Протасевича Видео
07:10
Доигрались: кто виноват в задержании Протасевича мнение
06:43
Синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся дожди и придет летняя жара Видео
06:36
Немного дикие и очень откровенные купальники входят в моду на лето 2021 Фото Видео
06:02
Рак груди: советы врачей, как снизить свои риски Видео
05:28
Шикарно для урожая: эксперт раскрыла, какой погоды ждать в Украине Видео
05:24
В Слуге народа объяснили, в чем проблема новой идеи Зеленского по Донбассу Видео
05:15
Дипломат предупредил об опасности потери Украиной Донбасса Видео
05:05
Журналист объяснил, почему Кремль опасается встречи Путина и Байдена Видео
Реклама
04:53
В моду из 50-х вернулись сногсшибательные и романтичные юбки мини и макси Фото Видео
04:42
В Слуге народе сделали заявлении об инициативе Зеленского о референдуме по Донбассу Видео
04:22
Роковой рейс экс-главреда Nexta: эксперт объяснил фатальную деталь с Ryanair Видео
03:54
Назван лучший способ сжечь жир на животе
03:02
На Украину сегодня налетят мощные ливни и грозы Видео
02:16
Вкусная спаржа — простой пошаговый рецепт Видео
01:36
Гороскоп на завтра 25 мая 2021 всех знаков Зодиака: успех в трех сферах и признание Видео
00:51
Борт уходил от погони: эксперт оценил странные маневры рейса Ryanair с Протасевичем Видео
00:19
Империя воскресла: почему Россия вычеркивает диссидентов из своей истории мнение
23 мая, воскресенье
23:53
Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая жара Видео
23:24
"Вы убили собственного пассажира": Ryanair в соцсетях засыпали гневными комментариями Видео
22:54
Сборная Украины на последней секунде вырвала ничью у Бахрейна Фото Видео
22:39
У Зеленского анонсировали новые санкции против РФ и назвали причину Видео
21:59
В ЕС заговорили о новых и более жестких санкциях против России Видео
21:44
Экстренная посадка рейса с Протасевичем: стало известно об угрозах экипажу Видео
21:24
"Ошибочно и безграмотно": в Крыму разразились резкой инициативой в адрес Украины по границам Видео
21:23
Инфекционист назвал причину провальной вакцинации от коронавируса в Украине Видео
21:14
Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь Видео
21:00
Вещи, которые женщине нельзя одевать на свадьбу Видео
20:53
Какие вещи нельзя выбрасывать из дома, чтобы не выбросить счастье Видео
Реклама
20:45
Арестович оценил вероятность сделки Байдена и Путина по Украине Видео
20:42
На Украину обрушится мощный циклон: где ждать проливных ливней с грозами Видео
20:13
Медведчук как соавтор режима Порошенко мнение
20:05
В Ryanair раскрыли детали экстренной посадки в Минске рейса с основателем Nexta Видео
19:55
Врачи назвали самый опасный алкоголь для организма Видео
19:35
В России сделали прогноз по встрече Зеленского с Путиным и вопросу Крыма Видео
19:19
Киев потребовал освободить Протасевича и выдвинул обвинение Минску Видео
19:11
Победители Евровидения-2021 влипли в скандал: появились новые подробности Видео
18:56
В Нафтогазе заявили о планах по остановке Северного потока-2 и обратились к США Видео
18:46
Тихановская заявила об угрозе смертной казни задержанного журналиста Протасевича Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять