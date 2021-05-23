Кругом подводные лодки: глава Минобороны Британии назвал Россию главным врагом Королевства

Глава Минобороны Британии (крайний справа) назвал Россию главным врагом Королевства / Reuters

Россия представляет "угрозу номер один" для Великобритании, заявил министр обороны страны Бен Уоллес. Он подчеркнул, что российские подводные лодки "кружат вдоль всего побережья" Соединенного Королевства.

"Мы пытались осуществить деэскалацию, мы испробовали различные методы, но на данный момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся", - сказал Уоллес, его цитирует The Telegraph.

Глава Минобороны Великобритании посетовал на излишнюю активность российских кораблей вблизи британских границ.

В декабре прошлого года Военно-морские силы (ВМС) Великобритании выступили с заявлением, что за последние несколько недель наблюдали "значительное присутствие" российских кораблей рядом с территориальными водами королевства.

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