Агрессия России против Украины: США и Британия выступили с заявлением

Блинкен и Рааб совместно подтвердили непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили во время встречи в Лондоне агрессию России, а также общую позицию в поддержке Украины на фоне последней эскалации, спровоцированной Кремлем.
"Мы с Тони (Блинкеном – ред.) обсудили целый комплекс вопросов безопасности - Иран, Афганистан, постоянные обеспокоенности относительно (действий – ред.) России, в частности на границе с Украиной. Мы стоим бок о бок в этих вопросах, и я приветствую твердую приверженность США Альянсу НАТО", - заявили Энтони Блинкен и Доминик Рааб во время брифинга по результатам переговоров в понедельник, их цитирует Укринформ.
Госсекретарь Блинкен в свою очередь поблагодарил Соединенное Королевство за то, что оно "присоединилось к США в процессе привлечения России к ответственности" за ее безрассудные и агрессивные действия.
Он добавил, что они совместно подтвердили непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Российская агрессия – о чем сообщалось ранее:
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.
- Несмотря на то, что Россия решила отвести часть войск от Украины, Америка предупредила Москву, что все равно пристально следит за этим процессом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что не все войска отходят от Украины.