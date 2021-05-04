Агрессия России против Украины: США и Британия выступили с заявлением

Блинкен и Рааб выступили с заявлением по поводу агресии РФ / Reuters

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили во время встречи в Лондоне агрессию России, а также общую позицию в поддержке Украины на фоне последней эскалации, спровоцированной Кремлем.

"Мы с Тони (Блинкеном – ред.) обсудили целый комплекс вопросов безопасности - Иран, Афганистан, постоянные обеспокоенности относительно (действий – ред.) России, в частности на границе с Украиной. Мы стоим бок о бок в этих вопросах, и я приветствую твердую приверженность США Альянсу НАТО", - заявили Энтони Блинкен и Доминик Рааб во время брифинга по результатам переговоров в понедельник, их цитирует Укринформ.

Госсекретарь Блинкен в свою очередь поблагодарил Соединенное Королевство за то, что оно "присоединилось к США в процессе привлечения России к ответственности" за ее безрассудные и агрессивные действия.

Он добавил, что они совместно подтвердили непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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