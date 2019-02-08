Представителями Зеленского в Кривом Роге и Тернополе стали известные личности

Зеленский представляет своих представителей в регионах / Фото: Facebook/Зе!команда

Представителями кандидата в президенты Владимира Зеленского в Кривом Роге стал актер Квартала 95 Юрий Корявченков, а в Тернополе – известный сценарист Виктор Гевко.

"Встречайте представителей Зе! Команды в вашем городе! Представитель Зе! Команды в городе Кривой Рог - Юрий Корявченков. Представитель Зе! Команды в городе Тернополь - Виктор Гевко", - говорится в сообщении политсилы в Facebook.

Как известно, Корявченкова зрители часто видели на сцене Квартала 95. А Гевко является автором комедийных сериалов "Однажды под Полтавой" и "Страна У".

Пользователи в комментария преимущественно положительно оценили выбор Зе!команды и активно высказывались в поддержку кандидата в президенты.

"Юра - это отличное решение! Очень рада что именно Он, будем помогать!", " Юрий, вы хороший выбор чтобы представлять Кривой Рог. Ребята не подведите, за вас вся Украина, и мы верим, что мы изменим страну вместе с вами", "Да ну ладно, это же бомбезный состав! Пан Юзик и уважаемые Лигосмешники", "Знакомые все лица", - написали в комментариях пользователи.

Напомним, в полиции инициировали уголовное производство по факту незаконной слежки за Владимиром Зеленским.

Как ранее сообщалось, Зеленский запустил новый флеш-моб в соцсетях, где просит украинцев делиться историями, которые "делают их клоунами".