"Бездипломная балаболка": Гриценко продолжил заочные разборки с генпрокурором Луценко

8 февраля 2019, 15:49

У генерального прокурора "язык без костей", подчеркнул Анатолий Гриценко.

Гриценко, Луценко
Анатолий Гриценко продолжил разборки с Юрием Луценко / УНИАН

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко обвинил генпрокурора Юрия Луценко в том, что он занимается пиаром в угоду действующему президенту.

Таким образом он в эфире радио НВ отреагировал на вопрос, принесет ли он свои извинения после публичного конфликта, который недавно вспыхнул между ними.

Гриценко подчеркнул, что не считает нужным извиниться перед генпрокурором Луценко.

"К сожалению, у нас генерального прокурора нет - у нас есть бездипломная балаболка, которая просто "язык без костей". Вместо того, чтобы защищать от выстрелов, от кислоты, от подрыва и быстро находить заказчиков (и сажать их в тюрьму через суд) и Кати Гандзюк, и Максима Шаповала, и Павла Шеремета, и Олега Михайлика и многих-многих-многих, он занимается просто пиаром в угоду президента. Поэтому перед таким человеком - никаких извинений", - добавил экс-министр обороны.

Напомним, Гриценко в интервью Гордону заявил, что в отличие от президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко или Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова не скрывал своего сына от службы в АТО.

В ответ Луценко дал "г…" Гриценко 24 часа для извинений.

Кроме того, супруга генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила о намерении подать исковое заявление в суд на Гриценко.

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Юрий Луценко Анатолий Гриценко
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