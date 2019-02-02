"Такие вещи я не прощаю": Луценко придумал наказание для Гриценко за слова о сыне

2 февраля 2019, 00:40

Глава ГПУ заявил, что в связи с должностью не может обратиться в суд, но это сделают его жена и сын.

Юрий Луценко
Луценко не собирается прощать Гриценко / Украинские новости

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не скрывает своего гнева после слов кандидата на пост президента Украины Анатолия Гриценко с обвинениями в адрес его сына в уклонении от службы в зоне АТО.

"Я никогда бы не хотел выходить на борьбу с Гриценко, который сейчас является кандидатом в президенты. Я считаю, что генпрокурор не должен этого делать. Но у меня есть честь, моя личная, моего сына, моей семьи и, конечно, я возмущен таким его поведением, тем более, что я уверен, что он хорошо знал, что Саша воевал", - сказал генпрокурор в эфире телеканала Прямой.

По словам Луценко, он лично не может обратиться в суд, но это намерены осуществить его жена и сын. Глава ГПУ подчеркнул, что "такие вещи не прощает".

"Думаю, что 2,5 млн грн залога как кандидата в президенты он должен снять и положить в виде штрафа за распространение недостоверной информации, а мы эту всю сумму до копейки отдадим в армию, - хотя бы так вынудим Гриценко помочь Вооруженным силам Украины, если он не смог этого сделать, когда был министром обороны", - подчеркнул Луценко.

Как ранее сообщалось, секретарь СНБО Александр Турчинов решительно ответил за заявление кандидата в президенты Анатолия Гриценко, который сказал, что украинские политики спрятали своих детей от войны.

Напомним, ранее Гриценко публично заявлял о том, что украинские высокопоставленные чиновники, в том числе и генпрокурор Украины Юрий Луценко, прятали своих сыновей от мобилизации в АТО.  Глава ГПУ быстро потребовал от экс-министра принести извинения за слова. Гриценко, в свою очередь, написал в Facebook, что извиняется перед Александром Луценко, но перед самим генпрокурором извиняться не намерен.

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