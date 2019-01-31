"Мой сын в 2014 ушел в Нацгвардию": Турчинов обвинил Гриценко в трусости и лжи

Турчинов разозлился на Гриценко после обвинений в адрес его сына / Reuters

Секретарь СНБО Александр Турчинов решиельно ответил за заявление кандидата в президенты Анатолия Гриценко, который заявил, что украинские политики спрятали своих детей от войны.

"В отличие от экс-министра обороны правительства Януковича Анатолия Гриценко, мой сын в самые трудные для нашего государства времена — летом 2014 года, сразу после получения диплома украинского вуза, ушел добровольцем в Национальную гвардию", - написал он в Facebook.

По словам Турчинова, его сын прослужил в Нацгвардии полтора года и уволился лишь после снижения уровня противостояния.

"Я много лет знаю Гриценко, и могу привести множество фактов, доказывающих его трусость, лживость и пустое позерство. Зная об этом, он при каждом удобном случае рассказывает о своих мечтах меня расстрелять или хотя бы посадить. К сожалению, многие люди продолжают верить лжи завернутых в яркую обертку грязных популистов, в частности, таких, как этот "герой", что вместе с Януковичем, Саламатиным, Лебедевым и другими предателями уничтожал и разоружал нашу армию", - написал секретарь СНБО.

Напомним, ранее Гриценко публично заявлял о том, что украинские высокопоставленные чиновники, в том числе и генпрокурор Украины Юрий Луценко, прятали своих сыновей от мобилизации в АТО. Глава ГПУ быстро потребовал от экс-министра принести извинения за слова. Гриценко, в свою очередь, написал в Facebook, что извиняется перед Александром Луценко, но перед самим генпрокурором извиняться не намерен.