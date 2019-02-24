Полиция завела дело за попытку подкупа избирателей через соцсети

Полиция расследует подкуп избирателей в соцсетях / УНИАН

Полиция начала уголовное производство из-за информации о возможном подкупе избирателей.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, в одной из соцсетей появилась информация о денежном вознаграждении за участие в акции в поддержку одного из кандидатов в Президенты.

При этом само массовое мероприятие запланировано на 24 февраля в Кировоградской области.

В полицию Киева обратился с заявлением директор общественной организации о том, что в социальной сети появился фейковый аккаунт их сообщества.

Он подчеркнул, что на этой странице размещены призывы к участию граждан в акции в поддержку одного из кандидатов на президентских выборах.

За пребывание на таком мероприятии в парке города Гайворон обещают вознаграждение в размере 600 гривен.

По данному факту следователи Главного управления Национальной полиции в Киеве начали уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса.

Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Полицейские в рамках производства проверяют информацию о возможном подкупе избирателей.

Напомним, ранее глава МВД назвал команду Петра Порошенко лидером по количеству нарушений в ходе избирательной кампании.

Позже Аваков добавил, что сумма средств, фигурирующая в делах о подкупе предвыборным штабом Петра Порошенко избирателей составляет 1,5 млрд грн (около $55 млн).