"Пиар-покушение": политолог сказал, как Порошенко будет "сражаться" на выборах-2019

6 марта 2019, 15:47

Президент шантажирует украинских избирателей, отметил эксперт.

Политолог сообщил, что Петр Порошенко хочет попасть во второй тур выборов-2019 любой ценой
Петр Порошенко хочет попасть во второй тур выборов-2019 любой ценой, сообщил политолог / Марків Михайло/УНІАН

Политолог и социолог Виктор Небоженко считает, что президент Петр Порошенко хочет любой ценой попасть во второй тур президентских выборов-2019, он не уступит, ни Украине, ни Западу.

Нынешний украинский лидер будет сражаться до конца, в запасе есть еще пиар-покушение, временное введение военного положения или просто срыв выборов, рассказал эксперт в интервью агентству Мир.

По словам собеседников, президент отправит людей в Центральную избирательную комиссию, в "регионы пойдут караваны верблюдов с бочонками молдавского вина или коробками конфет Рошен, — все для того чтобы люди поменяли протоколы". 

Аналитик полагает, что в случае победы на выборах таким путем инаугурация и будущее Порошенко будут проблематичными. "…общество будет чувствовать, что его не просто обманули, а поставили на колени, как в России. А украинец после второго Майдана, 2014 года и войны, впервые... в жизни стал сильным и злопамятным. Поэтому инаугурацию Порошенко придется переносить на фабрику Рошен в Винницу", — добавил Небоженко.

Читайте такжеПорошенко зря решил "поиграть мускулами"Также политолог объяснил, что пиар-покушение — это когда прозвучат выстрелы, например, в Броварах, а "в Киеве возле Верховной Рады торжественно, туда-сюда, под камеры носят окровавленного гаранта или активного провластного депутата, и все закрутится".

"…Президентская пропаганда кричит: если не изберем Порошенко, то Украина умрет, исчезнет. Он — единственный достойный кандидат, а остальные — это враги нации. Если не Порошенко, то Путин (президент России Владимир Путин — Ред.)… Порошенко шантажирует украинских избирателей — такого еще не было у нас в истории", — подчеркнул социолог.

Напомним, 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.

В конце декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек.

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).

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Петр Порошенко Владимир Путин Виктор Небоженко выборы-2019
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