Украина нуждается в изменениях: эксперт назвала пять причин, почему Порошенко должен уйти

Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

Редактор канадского National Post, старший научный сотрудник Atlantic Council Дайан Фрэнсис назваля пять причин, по которым действующему президенту Украины Петру Порошенко не следует переизбраться на второй срок.

Перевод статьи Фрэнсис для Atlantic Council приводит Новое время.

По ее словам, главным провалом Порошенко на посту главы государства стало то, что за пять лет управления страной он так и не ликвидировал коррупционную систему украинского правительства и не взялся за олигархов.

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Кроме того, он не установил верховенство закона.

"Не устранил коррумпированных судей, полицейских или прокуроров, заменив их пуленепробиваемыми правоохранительными органами. В Украине не был осужден ни один высокопоставленный обвиняемый, а дела против одиозного экс-президента Виктора Януковича и его прихвостней до конца не доведены", - отмечает Фрэнсис.

Также, считает эксперт, Порошенко "не защитил министров и чиновников, настроенных на реформы, от притеснений или препятствий со стороны олигархов, коррумпированных правительственных чиновников, вороватых политиков и организованной преступности".

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Четвертым провалом президента стало то, что он не создал и не защитил "свободную и неуступчивую прессу, заставив олигархов, преступников, и влиятельных заинтересованных людей избавиться своих медиа-активов".

"Порошенко не мотивировал остальных одобрить или поддержать снятие неприкосновенности с членов парламента, которые "продают" свои места и голоса, что является основой политической коррупции в стране", - подчеркнула Фрэнсис.

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Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.