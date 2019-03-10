Украина нуждается в изменениях: эксперт назвала пять причин, почему Порошенко должен уйти

10 марта 2019, 05:01

Главным провалом Порошенко на посту главы государства стало то, что за пять лет управления страной он так и не ликвидировал коррупционную систему украинского правительства.

Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

Редактор канадского National Post, старший научный сотрудник Atlantic Council Дайан Фрэнсис назваля пять причин, по которым действующему президенту Украины Петру Порошенко не следует переизбраться на второй срок.

Перевод статьи Фрэнсис для Atlantic Council приводит Новое время.

По ее словам, главным провалом Порошенко на посту главы государства стало то, что за пять лет управления страной он так и не ликвидировал коррупционную систему украинского правительства и не взялся за олигархов.

Читайте также"Не жилец": журналист прокомментировал интервью Порошенко украинским телеканалам

Кроме того, он не установил верховенство закона. 

"Не устранил коррумпированных судей, полицейских или прокуроров, заменив их пуленепробиваемыми правоохранительными органами. В Украине не был осужден ни один высокопоставленный обвиняемый, а дела против одиозного экс-президента Виктора Януковича и его прихвостней до конца не доведены", - отмечает Фрэнсис.

Также, считает эксперт, Порошенко "не защитил министров и чиновников, настроенных на реформы, от притеснений или препятствий со стороны олигархов, коррумпированных правительственных чиновников, вороватых политиков и организованной преступности".

Читайте такжеТимошенко пообещала закрыть аэропорты для Порошенко в случае ее победы на выборах

Четвертым провалом президента стало то, что он не создал и не защитил "свободную и неуступчивую прессу, заставив олигархов, преступников, и влиятельных заинтересованных людей избавиться своих медиа-активов".

"Порошенко не мотивировал остальных одобрить или поддержать снятие неприкосновенности с членов парламента, которые "продают" свои места и голоса, что является основой политической коррупции в стране", - подчеркнула Фрэнсис.

Читайте такжеЭксперт назвал главные провалы Порошенко на посту президента

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина Петр Порошенко выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

05:32
Умы захвачены Нибиру: в Сети посмеялись над несостоявшимся "концом света"
05:01
Украина нуждается в изменениях: эксперт назвала пять причин, почему Порошенко должен уйти
04:16
Писательница сказала, на какие праздники в Украине стоит сделать выходные
03:37
"Минус 5 килограмм": Слава Каминская поделилась действенным способом похудения
02:31
"Таня, верни орден": в Сети возмущены наградой За мужество для Чорновол
02:10
"Безвиз не поможет": эксперт рассказал о неожиданном последствии вспышки кори в Украине Видео
01:50
Журналист рассказал, как Anna Maria в истерике требовали не публиковать видео о Крыме
01:22
Красивые поздравления на Прощеное воскресенье – смс, стихи, прикольные и картинки Фото Видео
00:49
"Мне диктует государство": Комаровский взорвался из-за украинского языка Видео
00:27
Хищения в оборонке: Луценко назвал подельников и соучастников Гладковского
00:01
"Бандеровцы используют имя Шевченко": в Крыму отметили день рождения Кобзаря Фото Видео
09 марта, суббота
23:33
"Сплошной огненный секс": Даша Астафьева оголилась для Playboy Фото
23:07
Жителям Закарпатья подарили дополнительный выходной
22:42
Галкин рассказал о проблемах Пугачевой из-за возвращения на сцену
22:23
"Семья была против": шоу в честь погибшей звезды Дизель шоу закончилось скандалом Видео
22:09
"Военное пугало": в Польше шокированы вооружением Калининградской области
21:46
Скандал в Виннице: полицейский начальник устроил пьяное ДТП
21:31
"Хочется, чтобы он был наш": российская певица Апина высказалась о Крыме
21:20
Столкновения в Черкассах: открыто уголовное дело против радикалов из Нацкорпуса Видео
20:50
В Германии не исключают досрочную отставку Меркель
20:47
В Черкассах разбили лицо начальнику полиции, у Авакова радикалам грозят уголовными делами Видео
20:29
Смерть 19-летней Мисс Вселенная: как выглядят последние дни жизни девушки в Instagram Фото
20:16
"Просто утопия": в Госдуме ответили на слова Порошенко о способных бить в тыл РФ ракетах Видео
19:57
После столкновений в Черкассах Порошенко отменил запись интервью и сбежал из города – СМИ Видео
19:28
Евробляха за 10 миллионов: украинец пытался завезти угнанную Lamborghini Фото
18:55
"Крик": Лазарев презентовал песню для Евровидения Видео
18:49
Порошенко понадобились высокоточные ракеты, способные бить далеко в тыл РФ Видео
18:47
Голливудская режиссер будет снимать в Украине фильм о Тимошенко актуально
18:35
"Материальные проблемы": Гиркин продает медаль за аннексию Крыма
18:32
"Президент не сбежит": Нацкорпус достал Порошенко в Черкассах Фото Видео
18:05
"Возвращайся в Украину": в Варшаве жестоко избили таксиста-заробитчанина Видео
17:41
Эксперт дал прогноз по росту цен на еду в Украине
17:21
"Порох защищается": силовики блокируют Нацкорпус на пути в Черкассы Видео
17:04
Порошенко внезапно вспомнил о "важном и очень непростом" задании
16:50
Стало известно, что нашло НАБУ при обыске у Гладковского Видео
16:36
"Это уже мания величия": Ани Лорак нарвалась на критику фанатов из-за образа Клеопатры
16:18
В РФ прокомментировали слова Порошенко о "культурной оккупации"
15:56
Новый скандал с подкупом: в Одесской области нашли листовки с призывом продать голос за Порошенко Видео
15:46
Из-за "продажи" Курил России грозят два удара — эксперт
15:21
Нацкорпус объявил "охоту" на Порошенко: пригрозил нагрянуть в Черкассы на президентский митинг Видео
15:11
В России в багаже сотрудника посольства США нашли мину
15:09
Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ
14:56
Украинские хакеры отличились взломом 60 тысяч аккаунтов Facebook
14:39
"Трагедия после похорон": появились подробности гибели журналиста под Луцком
14:38
Евросоюз введет визы для граждан США
14:34
Скандал в оборонке: Нацкорпус пришел под АП и атаковал полицию Фото Видео
14:19
Владимир Этуш умер: биография и легендарные роли актера Видео досье
14:10
В СБУ назвали причину запрета въезда в Украину скандального австрийского журналиста
13:49
"Неожиданно!": Кристина Орбакайте шокировала фанатов сменой имиджа
13:40
Порошенко рассказал о духовном оружии украинцев Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться