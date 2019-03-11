В Харькове в агитации от Порошенко разместили любовный календарь и гороскоп

Газета от Порошенко порадовала избирателей креативом / Фото: Честно

В Харькове 8 марта агитаторы распространяли в городе бесплатные газеты под названием "Почему я за Петра Порошенко", в которых читатели могли найти любовный календарь и совместимость знаков зодиака.

Как сообщает общественное движение Честно, в газете также рассказывается история знакомства и любви Петра и Марины Порошенко и рецепты здоровья от первой леди.

На одной из страниц размещен любовный календарь, в котором авторы поразмышляли над совместимость знаков зодиака.

"Наше государство родилось 24 августа 1991 года — значит, под знаком Девы. Узнаем вместе, какой партнер ей идет", - сказано в тексте.

/ Фото: Честно

Астрологи уверяют, что поддержать на выборах нужно единственный знак зодиака – Весы, поскольку именно под ним родился действующий президент Петр Порошенко.

"Кстати, Президент Порошенко, который относится именно к Весам, доказал этот тезис неоднократно. Его следует поддержать и в этот раз", — пишут авторы календаря.

В Честно отметили, что оппонент Порошенко на выбора – Юлия Тимошенко – родилась под знаком Стрельца. В календаре отмечается, что как раз Стрелец будет худшим выбором для Украины и не следует голосовать за такого политика.

/ Фото: Честно

"Как довольно эгоистический знак, он будет чувствовать себя комфортно с тем, кто готов оставаться в стороне многих процессов — например, со Стрельцом. Политики-Водолеи могут только истощить Украину, потому что Дева очень близко принимает все к сердцу и просто сгорает в таких отношениях. Не надо за таких голосовать", - пишут в календаре о Водолее, под которым родился кандидат в президенты Владимир Зеленский.

В прогнозе астрологи Порошенко уверяют, что политик под знаком Скорпиона - не лучший вариант для страны, потому что постоянные споры и конфликты сведут отношения на нет. Под этим знаком родился еще один оппонент главы государства – Анатолий Гриценко.

/ Фото: Честно

По данным, приведенным в газете, ее заказчиком является Порошенко. Тираж издания составляет 960 тысяч экземпляров.

Напомним, шквальный ветер, накрывший в воскресенье Украину, срывает крыши со зданий и валит деревья. В сети начали обращать внимание, что от непогоды досталось и предвыборной агитации кандидатов в президенты.