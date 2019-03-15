Канал Зеленского на Youtube восстановил работу

YouTube-канал Зеленского снова доступен для пользователей / УНИАН

Заблокированный ранее канал кандидата в президенты Владимира Зеленского на видеохостинге YouTube восстановил свою работу.

"Уже все, ребята, уже все работает. Никакие атаки хакерские нам не страшны. Наслаждайтесь нашим видеовлогом", - сообщил шоумен в Facebook.

Руководитель диджитал-департамента штаба Зеленского Михаил Федоров в комментарии Украинской правде подтвердил, что YouTube-канал Зеленского восстановил работу. Он добавил, что причину блокировки еще выясняют. В штабе кандидата в президенты не исключают, что произошла техническая ошибка.

Все працює))) Опубликовано Владимиром Зеленским Четверг, 14 марта 2019 г.

Как ранее сообщалось, за кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского на предстоящих выборах лидера страны готовы проголосовать 23,1 процента украинцев.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае его победы на выборах он, в первую очередь, внесет в парламент законопроекты об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности.