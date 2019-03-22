Астролог рассказал, кто выйдет во второй тур выборов-2019

Больше всего шансов на выход во второй тур у Тимошенко и Зеленского/ УНИАН

Звезды сулят выход во второй тур Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Во второй тур точно проходит Стрелец. В знаке Стрельца сейчас Юпитер – символ власти, удачи и успеха, что может говорить о том, что выборы выиграет именно Стрелец, во второй тур выйдет точно", - отметил Росс, напомнив, что под знаком Стрельца родилась Юлия Тимошенко.

По слова астролога, большие шансы побороться за президентское кресло во втором туре есть также у Владимира Зеленского.

Читайте также"Звездный час": астролог оценил шансы Зеленского на победу на выборах"У Зеленского просто звездная комбинация. Его ждет невероятная удача в марте и апреле 2019 года. Именно он должен победить на президентских выборах в Украине", - отметил эксперт.

Единственное, что может помешать Зеленскому пройти во второй тур, по мнению Росса, это - масштабные фальсификации. В этом случае во второй тур пройдут Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

"Судьба Порошенко будет зависеть от того, как ему удастся сфальсифицировать выборы. С таким расположением планет, как в гороскопе у Порошенко выстроятся Меркурий и Нептун на момент выборов, ему легко может удастся сфальсифицировать все: сначала протащить себя во второй тур вместе с Тимошенко, а потом ее обыграть", - отметил астролог.

"Звезды могут благоприятствовать одним людям, а другие с помощью "бабла" меняют все – против "бабла" не попрешь", - добавил эксперт.

Что касается Анатолия Гриценко, который согласно соцопросов входит в четверку лидеров, то у него очень мало шансов пройти во второй тур.

Читайте такжеВезунчики Стрельцы и неудачники Тельцы: астролог составил гороскоп на март-2019"На момент первого тура президентских выборов в гороскопе у Гриценко сложится жесткая оппозиция Урана к Солнцу. Это говорит о том, что ситуация для него будет хуже не придумаешь", - объяснил астролог.

По словам Росса, Гриценко как и Зеленский может стать жертвой фальсификаций.

"Меркурий соединится с Черной Луной в гороскопе Гриценко, а Черная Луна – это негатив, обман, ложь. То есть все на выборах будет работать против Гриценко, и все голоса, отданные за него, будут разобраны другими. Как говорят, не важно, как проголосуют, главное – как посчитают. Так и тут ему следует быть готовым к полнейшей фальсификации результатов голосования против его кандидатуры – сделают все, чтобы ни в коем случае он не попал во второй тур", - объяснил эксперт.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на март 2019 года. По его прогнозу, везунчиками месяца станут Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы. Аутсайдерами месяца будут Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы.