Порошенко едет во Львов: парализованный центр, кордоны полиции и военные на "подтанцовке"

В четверг, 28 марта, президент Петр Порошенко совершает визит во Львов, где у главы государства запланирована встреча с избирателями на площади возле памятника Тарасу Шевченко.

Как сообщают пользователи в социальных сетях, на улицах Львова уже начались проблемы с транспортом. Кроме того, в город стянули большое количество силовиков.

Отметим, что по данным кандидата в президенты Анатолия Гриценко, курсантам и офицерам Национальной Академии сухопутных войск приказали создать массовку на встрече с Порошенко во Львове.

Он обвинил главу государства в нарушении закона и втягивании военных в "грязную политику".

"Сегодня во Львове курсанты и офицеры Национальной Академии Сухопутных войск получили приказ: всем организовано прибыть на публичную встречу Порошенко-кандидата с "местной общиной".

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Чтобы военные выглядели как "община", им дана команда всем переодеться в гражданскую одежду. Курсантам, проживающих в городе, чтобы заблаговременно переодеться, отменили третью пару плановых занятий", - написал он в Facebook.

По его словам, военные "на подтанцовке" должны создать вид "массовой поддержки Порошенко избирателями Львова".

Напомним, ранее сообщалось, что на митинге Порошенко в Полтаве полиция жестко разогнала радикалов, в результате есть раненый.

Кроме того, на митинге Порошенко в Ивано-Франковске "титушки" напали на журналиста.