На митинге Порошенко в Полтаве полиция жестко разогнала радикалов, есть раненый

Разгон радикалов на митинге Порошенко в Полтаве / скриншот из видео

На митинге президента Петра Порошенко, проходящем в субботу, 16 марта, на Театральной площади в Полтаве полиция задержала пришедших на мероприятие представителей Нацдружин.

Как сообщили в пресс-центре ГУ Нацполиции Полтавской области, в результате потасовки был ранен один гражданский.

Видео разгона радикалов опубликовано на странице сообщества Типова Потава в Facebook.

На записи видно, как колонна полицейских проносится через толпу собравшихся на митинг горожан, после чего начинает отлавливать и жестко задерживать нацдружинников.

В толпе кто-то начал кричать "Слава поліції!" а ведущий со сцены обратился к полтавчанам: "Чому б не радіти?"

Поліція vs Нац.Корпус На Театральній площі поліціянти "пов’язали" представників Нацкорпусу Опубликовано Типова Полтава Суббота, 16 марта 2019 г.

Напомним, в субботу, 16 марта, на Майдане Незалежности в центре Киева началась запланированная на 12.00 акция протеста представителей Национального корпуса под лозунгом "Свинарчуков Порошенко - за решетку!"

9 марта, радикалы собрались на Майдане Незалежности в Киеве и потребовали расследовать коррупционный скандал в Укроборонпроме. Участники протеста пришли к зданию Администрации президента, где попытались прорвать кордон полиции. После этого они направились в Черкассы, где Порошенко находился с визитом. Применив пиротехнику, протестующие попытались прорваться к президенту. Защищая Порошенко, пострадали свыше 20 правоохранителей.

После этого представители Нацкорпуса совместно с Нацдружинами проводили подобные акции в Житомире, Чернигове и Луцке.