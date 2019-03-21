На митинге Порошенко в Ивано-Франковске "титушки" напали на журналиста

В Ивано-Франковске во время предвыборного митинга Петра Порошенко агрессивно настроенный мужчина спортивного телосложения напал на журналиста сайта МІСТО и разбил его телефон.

Как сообщает местный ресурс mi100.info, несмотря на то, что у оператора было удостоверение, нападавший вырвал мобильный телефон, на котором продолжалась прямая трансляция, и разбил устройство.

Как говорится в сообщении, правоохранители открыли по факту уголовное производство, однако квалифицируют его по ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК., а не как препятствование журналистской деятельности.

Как заявил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко, агрессивно настроенный человек в толпе, заметив, что его снимают на телефон, бросился на журналиста Андрея Шкварлу, а также выбил технику из рук, а потом еще и растоптал телефон.

В НСЖУ выразили беспокойство по поводу роста насилия в отношении журналистов накануне выборов. "Титушки должны понимать: какие бы политические штабы их не нанимали, наказание за избиение журналиста является неотвратимым", - добавил Томиленко в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что на митинге Порошенко в Полтаве полиция жестко разогнала радикалов, в результате есть раненый.