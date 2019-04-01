В ЦИК рассказали, сколько украинцев "забили" и не пришли на выборы президента-2019

Президентские выборы-2019 / УНИАН

Немногим менее 11 млн граждан Украины, имеющих право голоса, не пришли на выборы президента 2019.

Такое сообщение со ссылкой на собственные уточненные данные опубликовали представители украинского Центризбиркома. Всего же в избирательные списки было внесено 29,622 млн имеющих право голосовать украинцев.

По факту же 31 марта была зарегистрирована выдача избирательных бюллетеней получили 18,817 млн человек.

Напомним, ранее в ЦИК озвучили окончательную явку избирателей на выборах президента Украины 2019 - они составила 63,48%.

По состоянию на утро понедельника, 1 апреля, и 50,36% обработанных протоколов лидером президентской предвыборной гонки является шоумен Владимир Зеленский с 30,20% голосов. Вместе с ним во второй тур проходит действующий президент Украины Петр Порошенко с 16,64% голосов