В ЦИК рассказали, сколько украинцев "забили" и не пришли на выборы президента-2019

По данным Центризбиркома, всего в избирательные списки было внесено 29,622 млн человек.
Немногим менее 11 млн граждан Украины, имеющих право голоса, не пришли на выборы президента 2019.
Такое сообщение со ссылкой на собственные уточненные данные опубликовали представители украинского Центризбиркома. Всего же в избирательные списки было внесено 29,622 млн имеющих право голосовать украинцев.
По факту же 31 марта была зарегистрирована выдача избирательных бюллетеней получили 18,817 млн человек.
Напомним, ранее в ЦИК озвучили окончательную явку избирателей на выборах президента Украины 2019 - они составила 63,48%.
По состоянию на утро понедельника, 1 апреля, и 50,36% обработанных протоколов лидером президентской предвыборной гонки является шоумен Владимир Зеленский с 30,20% голосов. Вместе с ним во второй тур проходит действующий президент Украины Петр Порошенко с 16,64% голосов