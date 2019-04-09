"Динозавры идут в атаку": Забужко "проехалась" по Зеленскому

9 апреля 2019, 11:46

Писательница считает, что Украина сейчас "просто трещит".

Оксана Забужко
Оксана Забужко подвергла критике Владимира Зеленского / Скриншот

Писательница и публицистка Оксана Забужко в программе Свобода слова на ICTV утверждала, что Украина уже к концу 2019 года может перестать быть государством, а победитель первого тура выборов президента Владимир Зеленский в интервью ни одному из западных изданий не смог отделить себя от своего персонажа.

Литератор также говорила, что в Украине реализуется некая технология, что наша страна в очередной раз стала на переднем крае гибридной войны.

В Facebook по-разному прокомментировали высказывания Забужко. Политолог Юрий Романенко полагает, что на ТВ писательница "вспомнила свою комсомольскую молодость". 

"Динозавры идут в атаку… Одна беда — комсомол в таком возрасте выглядит пошлым и убогим. Даже если при этом он разговаривает скрипучим голосом на чистом украинском языке. И вот скрипит она, как шарманка, аудитория спит, а кто-то в штабе Порошенко (президент и кандидат в президенты Петр Порошенко — Ред.) считает, что это работает. Ну слава Богу. Хорошо, чтобы ее выпускали каждый день. Авось люди телевизоры вообще отключат", — отметил аналитик.

Синоптик Наталья Диденко наоборот похвалила выступление публицистки. "Очень круто. Выступление — квинтэссенция главных вызовов настоящего времени", — поделилась мнением эксперт.

Оксана Забужко
Оксана Забужко подвергла критике Владимира Зеленского / Скриншот

"Забужко дала жару…", — считает Andriy Lyubka.

Под видео в YouTube, на котором запечатлено выступление писательницы, также есть разные комментарии.

"Я боюсь не будущего, а настоящего! Так жить нельзя...", — отметил Валерий Кузьмин. 

"Это от тупости. Умными манипулировать сложно. И телевизор успешные люди не смотрят. Дайте СМИ и превращу народ в стадо свиней...", — написала Aнастасия Егужинская.

"Оксана — инопланетянка?" — поинтересовался Євген Фоміченко.

Приводим вашему вниманию фрагмент речи Оксаны Забужко в эфире Свободы Слова:

"... Безусловно, риск потерять совершенно неожиданно вот так и незаметно сегодня государство, которое из-под нас могут выдернуть уже к концу года, вот так просто, как коврик из-под ног, этот риск, безусловно, существует. У меня в этой ситуации двойная оптика, я все-таки автор, переведенный в 20 странах мира с профессиональными контактами, контакты — это издатели, это журналисты, коллеги-интеллектуалы, писатели...

…я вот с прошлого понедельника получаю массу информации из западных источников, западных изданий, западных медиа,... и я получаю вот этот вот сигнал тревоги, репутация Украины сейчас трещит, просто трещит.

После Майдана, после 14 года, после вот того отпора, который Украина дала российской агрессии все вот эти четыре с лишним года было круто, путешествуя по миру, быть украинкой, было чувство гордости за свою страну и было вот это ощущение уважения, с которым на тебя смотрят как на представительницу своей страны, как друзья, так и враги. Сейчас вот это чувство страха перед тем, что нация готова выбрать comedian... комик, клоун, который ни в одном интервью ни одному из западных изданий не смог отделить еще себя от своего персонажа.

Это чувство — вот что за нация — что за люди, что за общество, за страна, они какие-то несерьезные... да, это технология, так, вне всякого сомнения, Украина сегодня стала снова в очередной раз на переднем крае вот этой глобальной войны, хорошо называйте ее гибридной, но так на нас ставится эксперимент во многом беспрецедентный…

…здесь был упомянут Brexit, я очень бы хотела, чтобы какой-то из украинских телеканалов... показал фильм... о Brexit с Камбербэтчем (британский актер Бенедикт Камбербэтч — Ред.), который, в принципе, анализирует вот собственно те стратегии, те технологии, тот таргетный обстрел (прицельный обстрел — Ред.) различных частей аудитории, а главное — вот это раздувание, ну, вброс определенных мемов, и вот это раздувание и нагнетание недовольства посредством использования современных информационных технологий...".

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко в программе Свобода слова на ICTV высказался, в частности, насчет результатов первого тура избирательной гонки, дебатов с Владимиром Зеленским, агрессии Российской Федерации и назвал свои ошибки. После выступления на ТВ президента в Сети раскритиковали ряд экспертов, участие в программе назвали "парадом Петра Алексеевича".

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Владимир Зеленский Оксана Забужко выборы-2019
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