"Не трус": эксперт оценил мимику Зеленского

Владимир Зеленский не трус, полагает физиогномист / Reuters

Физиогномист Александр Иванов считает, что кандидат в президенты на выборах в Украине 2019 и шоумен Владимир Зеленский, судя по мимике, человек, который берет ответственность за свои слова и поступки.

По пропорции челюсти Зеленского видно, что он не трус, но его нельзя назвать одним из самых смелых, рассказал эксперт в эфире ObozTV.

Собеседник подчеркнула, что в политике и в коммерции побеждает владелец крепких и широких челюстей.

"…по его мимике (Зеленского — Ред.) можно сказать, что он человек, который берет ответственность за свои поступки и слова, по крайней мере, делал это до сегодняшнего момента…", — заявил Иванов.

Читайте такжеДва сценария: что ждет Украину в случае победы Зеленского и ПорошенкоРанее психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким говорил, что эмоциональная манера общения является козырем Владимира Зеленского.

Справка. 31 марта в Украине прошел первый тур президентских выборов 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов президента Украины 2019 — победа досталась Владимиру Зеленскому, на втором месте расположился Петр Порошенко, а на третье место завоевала лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

В результате выборов 2019 Украина никто из кандидатов в президенты не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК анонсировал второй тур выборов. Второй тур выборов президента Украины 2019 запланирован на 21 апреля.