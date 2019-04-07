Психолог назвал козырь Зеленского

7 апреля 2019, 07:16

На дебатах Порошенко может воспользоваться эмоциональностью Зеленского, полагает эксперт.

Эксперт сообщил, что эмоциональная манера общения — козырь Владимира Зеленского
Эмоциональная манера общения — козырь Владимира Зеленского, сообщил эксперт / GettyImages

Психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким считает, что эмоциональная манера общения является козырем кандидата в президенты на выборах в Украине 2019, шоумена Владимира Зеленского.

Конкуренту кандидата на выборах 2019 — действующему президенту и кандидату на этот пост Петру Порошенко приходится сдерживаться, поэтому на дебатах Зеленский может быстрее потерять контроль над собой, рассказал эксперт в эфире ObozTV.

По словам собеседника, Зеленский эмоциональный, экспрессивный, очень подвижный и импульсивный, такая манера общения — "его козырь, это ресурс, которым он добивается результата". 

Читайте такжеПорошенко vs Зеленский: состоятся ли дебаты и кто в них победит"…А Порошенко приходится сдерживаться. Поэтому, когда будут дебаты, то Зеленский потеряет контроль над собой скорее. А Порошенко в этом плане может этим воспользоваться", — отметил психолог.

Напомним, в Украине 31 марта прошел первый тур выборов президента 2019. В Центральной избирательной комиссии подсчитали 100% протоколов, больше всего голосов набрал Владимир Зеленский, за ним следует Петр Порошенко, а на третьем месте расположилась лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

На выборах 2019 Украина ни один из кандидатов не набрал более половины голосов, поэтому ЦИК анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов президента в Украине 2019 запланирован на 21 апреля.

Потом Зеленский записал видеообращение к Порошенко, в котором позвал оппонента на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский. Также Зеленский потребовал выполнить ряд условий, среди них — необходимость обоим кандидатам сдать анализы. Действующий украинский лидер принял вызов оппонента. Зеленский и Порошенко в Киеве 5 апреля в разных местах сдали анализы.

Народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что теневой штаб действующего президента использует "секретное оружие" — израильского специалиста по "черному пиару" Моше Клугхафта.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский козырь дебаты Валентин Ким
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